Khen thưởng 'nóng' nhóm hút đinh, vá xe miễn phí trên QL51

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Dũng, chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã đề nghị Công An TP Biên Hòa phối hợi với công an các xã Phước Tân, Tam Phước (TP Biên Hòa) tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng hành nghề rải đinh thu lợi bất chính và sớm công khai lên trên phương tiện truyền thông cho nhân dân yên tâm. Đồng thời bố trí lực lượng công an, dân phòng theo hổ trợ và bảo vệ các thành viên khi “tác nghiệp”.



Niềm vui của nhóm hút đinh và vá xe miễn phí khi được các cơ quan chức năng quan tâm, ủng hộ và biểu dương thành tích xóa nạn “đinh tặc” vì cộng đồng. Ảnh: HỮU LỢI



Cũng tại buổi lễ, anh Nguyễn Hữu Lợi, đại diện nhóm, cũng mong muốn cơ quan chức năng công nhận nhóm hút đinh. Chủ tịch UBND TP Biên Hòa đồng tình và ủng hộ, đề nghị Công an TP Biên Hòa xem xét sớm cấp quyết định thành lập cho nhóm.

Chia sẻ sau buổi lễ, anh Lợi cho biết toàn bộ số tiền thưởng sẽ được sử dụng trong việc trang trải kinh phí như mua thêm đồng phục, trang thiết bị... cho nhóm hoạt động hiệu quả hơn.