Khen thưởng phá án vụ giết người đốt xác

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Lê Trung Hiếu (ngụ phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) muốn chiếm đoạt tài sản của bà Trương Thị Mỹ Hạnh nên tối 31-1, nhân lúc bà Hạnh bị bệnh cảm, Hiếu đã dùng thuốc diệt chuột đầu độc bà tại nhà. Sau khi bà Hạnh chết, Hiếu lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân gồm: một bộ vòng cimen 10 chiếc, sợi dây chuyền 10 chỉ vàng, một đồng hồ dây đeo trị giá 5 chỉ vàng và xe máy hiệuYamaha Novo LX.

Hiếu đem xác nạn nhân đến khu đất trống thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) rồi mua 10 lít xăng đốt xác phi tang.

Vụ án xảy ra vào thời điểm trước tết Nguyên đán gây hoang mang trong dư luận quần chúng. Với quyết tâm phá án, cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã phối hợp cùng công an các địa phương khẩn trương điều tra. Đến ngày 20-2, cơ quan điều tra bắt giữ được Hiếu.

Do vụ án giết người xảy ra tại quận 12, TP.HCM nên Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển giao vụ án cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

