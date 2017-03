Khen thưởng việc triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao

Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen và thưởng nóng tám đơn vị thuộc Tổng cục An ninh 1, Công an tỉnh Khánh Hòa mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Cùng ngày, công an đã áp giải, trục xuất 20 người Trung Quốc trong nhóm tội phạm trên về nước theo đường bộ qua cửa khẩu Lạng Sơn và ba người Đài Loan qua đường hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Băng nhóm này bị bắt quả tang tại khách sạn Thảo Trang (TP Nha Trang) vào ngày 17-10.

T.LỘC