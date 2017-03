Khen thưởng vụ phá băng trộm container ở Bình Dương

(PL)- Ngày 18-9, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm - Bộ Công an đã tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho tập thể Công an thị xã Thuận An (Bình Dương).

Trung úy Huỳnh Trần Đình Bảo và Trung tá Võ Văn Hồng, Phó Trưởng Công an thị xã Thuận An, về thành tích xuất sắc trong chuyên án khám phá băng nhóm trộm cắp container trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Hiền Dũng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu - Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm trao tặng giấy khen cho tập thể Công an thị xã Thuận An. Ảnh: XL Ngày 4-8, Công ty Cổ phần Anh Linh bàn giao hai container hàng hạt cà phê cho Công ty Phước Sơn vận chuyển đến cảng ICD Sotrans để làm thủ tục xuất khẩu. Nguyễn Thành Luân được giao điều khiển xe đầu kéo đến nhận số hàng hóa trên. Luân và Lê Nghĩa (cũng là tài xế) móc nối nhóm trộm cắp hàng trong container bốc dỡ gần năm tấn hạt cà phê (trị giá hơn 200 triệu đồng) tại một bãi đậu xe ở phường Vĩnh Phú thì bị công an thị xã Thuận An ập vào bắt quả tang. Riêng Luân bỏ trốn, đến ngày 7-8 thì bị bắt. XUÂN LƯƠNG