Khen thưởng vụ phá đường dây buôn lậu ô tô

(Phòng PC45 - Công an tỉnh tây Ninh) và ông Nguyễn Văn Đạt, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu (Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát).

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 6-9, Phòng PC45 - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Tân Biên, Chi cục Hải quan Xa Mát và Phòng PC45 Công an TP.HCM bắt, khám xét khẩn cấp Trần Minh Tích và Huỳnh Văn Hoàng (cùng ngụ xã Tân Lập, Tân Biên) thu giữ tang vật gồm năm xe ô tô các loại và tài liệu, giấy tờ liên quan.

Tích và Hoàng khai nhận thường móc nối một người đàn ông Campuchia để mua xe ô tô rồi sau đó vận chuyển về Công ty PS (quận 12, TP.HCM) ký gửi chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

KHÁNH THỤC