Khi chồng rơi từ "đỉnh" 20 lần/ngày xuống "hố sâu bất lực"

Đó là khẳng định của nhiều vị bác sỹ khi được hỏi. Bác sỹ Nguyễn Quang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết: Khi mới bắt đầu sử dụng ma túy, khả năng tình dục của người sử dụng có dấu hiệu tăng lên đột ngột, cả về nhu cầu lẫn cường độ.



Theo ông Quang, đó là do tác động gây phấn khích tột đỉnh ở những người mới sử dụng, khi đó cơ thể và tâm lý còn rất nhạy bén với tác dụng của thuốc.





Sau câu chuyện kể về một bà vợ tìm đến bác sỹ khóc ròng vì không thể chịu được người chồng sau khi chơi thuốc “lắc” đòi quan hệ từ 20 đến 30 lần/ngày, PGS. TS Trần Hữu Bình, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, HN lý giải: Đối với những người dùng thuốc “lắc”, việc va chạm thể xác được họ cảm nhận một cách mơ hồ, không rõ ràng, chính vì thế gần như họ không thể “đạt đỉnh”.



Và càng không chạm được tới đỉnh thì họ càng “điên cuồng” trong “chuyện đó”. Và vì đang bị “ảo giác” nên họ làm chuyện đó mà không biết mệt.

Bác sỹ Nguyễn Bá Hưng, Viện Sức khoẻ cộng đồng, HN thì khẳng định: Người nghiện ma tuý khi mới dùng thì bị kích thích thần kinh khủng khiếp, nên họ làm “chuyện đó” như điên như dại. Có khi họ “hoạt động” cả đêm mà không biết mệt mỏi, nên không hề ngạc nhiên chuyện có ông chồng sau khi dùng thuốc lắc đòi quan hệ 20- 30 lần/ ngày.



Theo lý giải của bác sỹ Hưng, khi mới dùng ma tuý, ma tuý sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm người ta hưng phấn cực độ, làm nhiều người thức tỉnh dục vọng ghê gớm. Lúc đó vùng nhận thức ở não bị hạn chế, giải phóng phần bản năng.



Phần lớn những người nghiện kháo nhau rằng “chơi” thuốc xong thì “hăng” lắm. Và khi thấy bạn mình nói được và “làm được”, nhiều người đã "tin sái cổ".



Và “hố sâu hối hận”



Tuy nhiên họ không hề biết rằng, chỉ sau một thời gian nghiện ngập, thì khả năng đàn ông của những con nghiện sẽ biến mất, chứ nó không hề “phong độ” tới mức 20- 30 lần/ ngày mãi được. Ma tuý sẽ tác động trầm trọng đến khả năng duy trì nòi giống.



Bác sỹ Hưng cho hay: "Khi mới dùng ma tuý, thuốc lắc, con nghiện điên cuồng nhảy múa, điên cuồng quan hệ, khiến cho năng lượng trong cơ thể bị giải phóng rất nhiều. Khi năng lượng bị vắt kiệt, thì khó có thể tái tạo lại được".

Sau một thời gian chìm trong ma tuý và thuốc lắc, nội tạng của con nghiện sẽ bị thương tổn, suy giảm chức năng nội tiết, làm ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tình dục.



Thêm nữa, sau một thời gian ai đó nghiện ngập, ma tuý sẽ làm ức chế việc sản xuất ra hoóc môn vùng dưới đồi, làm cho cơ thể không sản xuất được các Testosterone, làm ảnh hưởng đến cơ chế điều hoà hooc môn tình dục.



Ông Hưng chỉ ra: "Thử nghiệm ma tuý trên vấn đề sinh sản cho thấy, phụ nữ nghiện ma tuý, khả năng sảy thai cao hơn ở những trường hợp có bất thường gấp 4 lần".



Đã có một số bệnh nhân là những con nghiện tìm đến bác sỹ Hưng để khám, chữa bệnh. Bọn họ đều có chung nỗi khổ “trên bảo dưới không nghe” sau một thời gian nghiện ma tuý.



Các bệnh nhân sau một thời gian nghiện, dù trước đó vẫn khoẻ mạnh và ham muốn bình thường, nhưng sau một thời gian dùng ma tuý, họ cho biết không còn ham muốn và cũng không thể cương cứng được, “thằng em” lúc nào cũng như tàu lá úa.



Một bệnh nhân là một “tay chơi” (27 tuổi, ở Hoàn Kiếm, HN) rất giàu có nhưng lại “bất lực”. Anh ta tìm đến bác sỹ Hưng vì không thể chấp nhận chuyện một người trông cực kỳ phong độ và giàu có như anh ta, gái theo rất nhiều lại “không thể” trong “chuyện đó”.



Anh ta thấy “mất mặt” khi những cuộc vui với nhiều em út đẹp mê hồn cứ “yêu cầu” mà cậu ta đành “chịu chết”. Và mỗi lần “vào cuộc”, anh này đều phải sử dụng các loại thuốc hỗ trợ, nếu không thì bạn tình có đẹp đến đâu cũng... chịu.



Bác sỹ Hưng cho biết, những người nghiện tìm đến ông để điều trị họ đều nhận thức được: Sau một quãng thời gian ngắn ở “trên đỉnh thế giới”, họ đều lâm vào cảnh “bất lực”. Những bệnh nhân đó đều có chung tâm trạng vừa hối hận, vừa chấp nhận.



Giải thích về chuyện nhiều con nghiện bị mất khả năng duy trì nòi giống, bác sỹ Hưng cho hay, testosterone sản sinh ra tinh trùng khoẻ, khi dùng ma tuý, ma tuý sẽ làm testosterone bị suy giảm, lượng tinh trùng được sản xuất ra cũng ít và yếu đi, làm ảnh hưởng đến khả năng tình dục của người đàn ông. Vì thế nghiện ma tuý lâu ngày, chuyện vô sinh hoàn toàn có thể xảy ra đối với con nghiện.



Đối với những bệnh nhân này, việc điều trị không hề đơn giản, có khi phải mất hàng năm trời. Bệnh càng để lâu và càng nghiện lâu năm thì càng khó chữa. Và để điều trị triệt để thì bệnh nhân cần điều trị cắt cơn trước.



Để điều trị đối với những bệnh nhân này, bác sỹ Hưng cho biết, cần dùng biện pháp điều chỉnh lại hoạt động nội tiết bình thường và dùng các thuốc chữa rối loạn cương



Chia sẻ với VietNamNet, bác sỹ Nguyễn Quang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho hay: “Ảnh hưởng lớn nhất của ma túy đến sức khỏe tình dục của người sử dụng là làm rối loạn khả năng cương dương. Đây là hậu quả do phản ứng phụ của thuốc gây ra”.



Bác sỹ Quang phân tích, khi sử dụng ma túy nhiều, cuộc sống của người đó trở nên trì trệ, thậm chí trầm cảm. Hệ thần kinh dưới tác động của thuốc cũng dần trở nên “trơ lỳ”, xơ mạch, không có những phản ứng nhạy bén như bình thường.



“Khi tinh thần và cơ thể không khỏe mạnh thì không thể có một cuộc sống tình dục bình thường. Khả năng cương cứng chỉ có thể bình thường nếu mọi thứ vận mạch tốt. Người bình thường có khi chỉ cần một kích thích rất nhỏ cũng đã có thể gây ra sự hưng phấn và cương dương bình thường”, bác sỹ Quang nói.



Ông Quang đã từng gặp những bệnh nhân vì sử dụng ma túy lâu và có nhiều trải nghiệm tình dục trong lúc “phê thuốc”. Những người này thường dùng liều cao để đạt đến độ khoái cảm mong muốn và thông thường họ đạt được mục đích. Đó là sự thỏa mãn ở mức độ rất cao. Tuy nhiên, ông Quang cho biết những người này thường sau đó sẽ bị liệt dương hoàn toàn bởi trước đó đã bị kích thích quá mạnh!



Những người sử dụng ma túy đến Trung tâm nam học của ông Quang thường có thời gian sử dụng ma túy khác nhau. Người nào khỏe mạnh hơn thì “có vấn đề” chậm hơn. Có những người không hề biết do tác dụng của ma túy mà mình bị “yếu đi” và “hồn nhiên” đến khám.



“Rất hiếm khi họ đi cùng vợ hoặc người thân, có thể do tâm lý e ngại. Đây cũng là vấn đề nhạy cảm trong cuộc sống riêng của họ”, ông Quang nói.



Tuổi đời những người này thường từ 20 đến 30, rất hiếm khi có người ở độ tuổi 50. Bác sĩ Quang nói thêm: “Đây là độ tuổi đáng ra họ phải khỏe nhất, sung mãn nhất, nhưng trớ trêu là còn trẻ nhưng họ đã gặp phải vấn đề về cương dương, thậm chí có người còn trẻ nhưng đã bị “liệt hẳn” do sử dụng thuốc với cường độ và liều lượng cao trong thời gian dài”.



Theo ông Quang, cách duy nhất để có thể chữa trị tận gốc và cải thiện khả năng quan hệ tình dục là người sử dụng ma túy phải hoàn toàn dứt bỏ ma túy. “Nếu không bỏ được ma túy thì có chạy lên trời cũng không chữa nổi bệnh “bất lực” vì ma túy cho họ”, ông Quang nói.