Khí mát tăng cường, Bắc Bộ duy trì thời tiết mát mẻ

Theo Lý Thanh Hương (TTXVN)



Tuy nhiên, do mưa dông xảy ra thường vào thời điểm cuối ngày, lại kết hợp thêm với những vùng mây hội tụ khác và địa hình đón gió của vùng núi nên cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra tại các địa phương như Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Hà Tĩnh, Nghệ An.Với miền Trung khối khí mát cũng làm giảm cường độ nắng nóng. Nhiệt độ dự báo dao động mức 31-34 độ C.Các tỉnh Nam Bộ do khối khí biển đang có xu hướng lấn sâu vào đất liền nên ở các tỉnh miền Đông Nam bộ nắng nóng cũng giảm bớt, chỉ còn xảy ra vào buổi trưa, đến chiều tối và đêm mưa dông xảy ra trên diện rộng. Khu vực TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh ven biển miền Đông chấm dứt nắng nóng. Nhiệt độ dự báo 33-35 độ C.Dự báo cho các vùng ngày 5/5, phía Tây Bắc bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 C, cao nhất từ 29-32 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-32 độ C.Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 -25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C. Nam Bộ ngày nắng, miền Đông Nam bộ có nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28, cao nhất 33-36 độ C ./.