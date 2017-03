Khỉ tấn công, hơn 10 người bị thương

Chiều 11-11, ông Nguyễn Mạnh Thi, Chủ tịch UBND xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết chính quyền địa phương này đã huy động nhiều lực lượng truy bắt một con khỉ dữ nhưng hiện vẫn chưa biết nó đang lẩn trốn ở đâu. Trong khi đó, người dân địa phương này đang hoang mang, lo lắng vì có thể bị con khỉ tấn công bất cứ lúc nào. Ông Thi cũng xác nhận đến nay con khỉ này đã tấn công làm hơn 10 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng.

Theo một số người dân địa phương, con khỉ đực trên nặng hơn 10 kg, đã bị mất chân trái phía trước, thường xuất hiện bất ngờ tại khu rừng phi lao ven đường Trần Phú nối dài đoạn qua thôn Chính Nghĩa, xã An Phú. Nhiều người chạy xe máy chở hàng đi ngang qua khu vực trên đã bị con khỉ lao ra tấn công, giật lấy đồ. Anh Nguyễn Văn Đông (ngụ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên), người bị con khỉ cắn nát hai cổ tay, phải vào bệnh viện khâu 14 mũi, kể: “Đang chở mớ thực phẩm mua về bán quán ăn, bất ngờ con khỉ từ trong rừng phi lao phóng ra, nhào lên xe, giật lấy đồ. Tôi dừng xe, giành lại đồ với nó, nó liền quay sang cắn vào tay tôi, máu chảy đầm đìa”. Tương tự, vợ chồng anh Ngô Minh Khánh (ngụ thôn Xuân Dục, xã An Phú) đang đi đường thì bị con khỉ xông ra cắn sâu vào cổ tay anh Khánh. Do bị nhiễm trùng nặng nên anh Khánh phải chuyển từ BV Đa khoa Phú Yên đến BV Quân y 13 (Bình Định) điều trị. Chị Võ Thị Hồng Phúc (vợ anh Khánh) cho biết dù gia đình đã tốn gần 25 triệu đồng để điều trị nhưng anh Khánh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, có thể phải tháo bỏ khớp tay. Mới đây, một cán bộ công an khi đi xe máy ngang khu vực trên đã bị con khỉ rượt cắn khiến người này bị té gãy chân. Hầu hết những người bị khỉ cắn đều đang lo lắng vì sợ bị lây bệnh dại.

Anh Nguyễn Văn Đông (ngụ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) bị con khỉ dữ tấn công, cắn sâu vào hai cổ tay. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Nguyễn Mạnh Thi cho biết thêm xác minh ban đầu cho thấy con khỉ trên có thể là khỉ nuôi bị xổng chuồng vì trên cổ có một sợi dây xích bằng sắt. Tuy nhiên, qua kiểm tra trên địa bàn xã An Phú không có gia đình nào nuôi khỉ.

Phải chích ngừa Khỉ là một trong những động vật có khả năng truyền bệnh dại như chó, mèo. Vì vậy, khi bị khỉ cắn phải đi chích ngừa dại càng sớm càng tốt, nếu để quá bảy ngày thì việc chích ngừa không còn tác dụng. Bác sĩ NGUYỄN HÙNG, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Yên

