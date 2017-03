Khi trẻ em làm mẹ trẻ con

Đừng biến giáo dục giới tính thành “mê cung” Trách nhiệm của những người đi trước (xã hội, thầy cô và gia đình) là: Chớ biến khu rừng giáo dục giới tính thành mê cung bí ẩn mà hãy hóa giải mê cung đó thành các con đường thẳng rõ ràng, mạch lạc để con trẻ biết lối mà đi. “Vẽ đường cho hươu chạy” đúng phương còn hơn để hươu tự mò tìm hướng. Bộ GD&ĐT cần có một chương trình chuẩn để dạy trẻ các kiến thức về giới tính, tình dục, về sự khác biệt giữa nam và nữ, các biện pháp phòng tránh thai, tự bảo vệ bản thân trước những xâm hại tình dục… một cách chuyên sâu, có lộ trình khoa học từ mầm non đến các cấp học tiếp theo. Trước mắt có thể dịch một số giáo trình giới tính của Nhật, Mỹ, Đức… để làm tài liệu tham khảo. Cha mẹ cũng cần tự trang bị cho bản thân các kiến thức về giới tính và tình dục an toàn thông qua đọc sách, báo, xem tivi, nghiên cứu tài liệu trên Internet hoặc tham gia khóa học về giới tính. Cha mẹ phải thay đổi suy nghĩ ngại ngùng, né tránh những câu hỏi của con về giới tính. Hơn ai hết chính cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, luôn song hành và lý giải cho con một cách cặn kẽ, dễ hiểu, chính xác nhất các vấn đề mà con quan tâm. Trang bị cho con các kiến thức về giới tính, cách tự vệ khi bị xâm hại và tình dục an toàn. Các trường học cần xây dựng riêng gói chuyên đề hoặc mời chuyên gia giỏi về giáo dục giới tính để dạy cho học sinh theo từng độ tuổi. ThS LÊ THỊ LAN ANH, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt (IEDV), nhà nghiên cứu giáo dục và phát triển trí tuệ trẻ em