Khiển trách thượng tá công an gửi súng ở nhà người quen

Việc Thượng tá Nguyễn Văn Tiếng, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang, tự ý mang công cụ hỗ trợ về nhà riêng, gửi công cụ hỗ trợ cho người không có trách nhiệm quản lý, sử dụng trái phép đã vi phạm Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... Theo đó, Đảng ủy Văn phòng Công an tỉnh thống nhất đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang kỷ luật ông Tiếng với hình thức khiển trách.

Đầu tháng 4-2011, một người dân đến quán nhậu tại phường 1, TP Mỹ Tho cự cãi với người làm của chủ quán. Chủ quán (là anh em kết nghĩa với ông Tiếng) đã khuyên can nhưng người này rủ thêm nhiều người khác đến quán cự cãi. Bực mình, chủ quán đã vào nhà lấy súng (loại súng công cụ hỗ trợ) bắn một phát súng để giải tán đám đông. Xác minh, đây là khẩu súng do ông Tiếng gửi.

HÙNG ANH