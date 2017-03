Khiếu kiện đông người tại TP.HCM giảm 42,1%

Theo VIỄN SỰ (TTO)



Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2013, tại Văn phòng tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở TP.HCM có 8 lượt khiếu kiện đông người với sự tham gia 103 công dân tại các quận huyện, giảm 42,1% so với cùng kỳ năm 2012 (11 lượt với 290 công dân).Ban dân vận Thành ủy cũng cho biết các vụ khiếu kiện đông người nói trên liên quan đến 6 dự án gồm: dự án khu căn hộ và trung tâm thương mại (P.Cô Giang, Q.1), dự án xa lộ Hà Nội (Q.2), dự án khu bắc trung tâm dịch vụ An Đông (Q.5), dự án khu nhà ở Nguyễn Ảnh Thủ (P.Tân Chánh Hiệp, Q.12), dự án nâng cấp mở rộng cầu kinh Thanh Da (P.27, Q.Bình Thạnh), dự án Sing - Việt và trại chăn nuôi gia cầm huyện Bình Chánh.Đánh giá của Ban dân vận Thành ủy cho thấy dù khiếu kiện đông người nhưng các vụ khiếu kiện này đều diễn ra trong ôn hòa trật tự. Các ngành chức năng đã phối hợp tích cực giải quyết, ổn định tình hình nên không xảy ra các vấn đề ành hưởng an ninh trật tự trên địa bàn.Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy TP.HCM - cho rằng kết quả trên là nhờ kế hoạch tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với nhân dân của các đồng chí thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, ban thường trực Ủy ban MTTQ TP. Nhờ vậy đã đối thoại, giải quyết được nhiều khiếu nại, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp...