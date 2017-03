Khó ngăn được buôn lậu

Cần phối hợp ngăn chặn buôn bán, vận chuyển hàng lậu từ biên giới vào TP.HCM… Gần như chúng ta không đạt kết quả gì khiến dư luận trong cán bộ hưu trí và nội bộ Công an TP rất bức xúc. Các kế hoạch đánh án được đưa ra nhưng đến lúc triển khai thì bị lộ. Vì vậy dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng hiện nay tội phạm buôn lậu đã tìm cách mua chuộc và làm vô hiệu hóa lực lượng chức năng? Nhiều người dân ở gần các điểm tập kết thuốc hay tuyến vận chuyển thuốc lá lậu hỏi rằng: Có phải công an, CSGT “bó tay” nên mới phải huy động thêm cảnh sát cơ động để ngăn chặn vận chuyển thuốc lá. Trong khi các đối tượng vận chuyển chỉ là người làm thuê ở khâu cuối cùng, còn các “đầu nậu” ở tuyến biên giới thì chúng ta không xử lý được. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại hội nghị tổng kết cao điểm tấn công tội phạm ngày 17-4-2013