Khổ vì người nghiện - Bài 2: Mong Nhà nước cho con tôi đi cai!

Công an phường: Đưa đi cai càng sớm càng tốt Trước đây công an phường đã nhiều lần nhận được phản ánh của gia đình bà H. và mời con bà đến làm việc, lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, từ đầu năm 2014, phía công an phải ngừng lại vì các quy định về lập hồ sơ, quản lý người cai nghiện do chưa được hướng dẫn rõ. Tuy nhiên, sau vài tháng trở lại đây, công an phường không nhận được phản ánh nào từ phía gia đình. Qua thông tin từ báo, sắp tới công an phường sẽ sớm mời con bà H. lên test ma túy lại lần nữa, nếu anh này dương tính với ma túy sẽ lập hồ sơ giáo dục tại địa phương theo Nghị định 111/2013. Sau khi giáo dục tại địa phương mà C. không có biểu hiện tốt thì công an phường sẽ lập hồ sơ đề xuất đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trung tá TRẦN XUÂN CHIẾN, Phó Trưởng

Công an phường 5, quận Phú Nhuận Phường rất muốn đưa những đối tượng nghiện ma túy như anh S. đi cai nghiện càng sớm càng tốt. Bởi chỉ có cách đưa đi cai bắt buộc thì các đối tượng mới có cơ hội được chữa bệnh và sống tốt hơn. Trường hợp của anh S., mặc dù gia đình của anh còn ở tại địa phương nhưng anh thường xuyên đi vắng nên chúng tôi chưa thể lập hồ sơ đưa anh này đi cai nghiện bắt buộc được. Đại úy TRẦN VĂN NGHĨA, Phó Trưởng Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân Bà H., mẹ của C., phường 5, quận Phú Nhuận. Ảnh: N.HIỀN Thằng C. dính vào ma túy cũng đã gần 10 năm nay, bao nhiêu năm sa vào ma túy là bấy nhiêu năm gia đình tôi sống lao đao, khổ sở. Có những đêm tôi phải ôm hai đứa cháu ra ngoài đường ngủ cho yên thân vì thằng C. lên cơn đập phá nhà cửa..