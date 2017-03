Khóa xe cảnh sát vì nghi gây tai nạn cho dân

Lúc 18 giờ chiều 8-3, tại khu vực ngã ba Phạm Văn Đồng và Tư Thủy (phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), anh Sơn chạy xe máy tông vào dải phân cách, chấn thương sọ não khá nặng. Ngay sau đó, có hai cảnh sát đi hai mô tô đặc chủng tới đưa anh Sơn đi cấp cứu. Theo bác sĩ, nạn nhân Sơn bị đa chấn thương vùng đầu gây xuất huyết não, hôn mê sâu.

Người dân cho rằng hai cảnh sát truy đuổi làm người dân bị tai nạn nên dùng dây xích khóa bánh, giữ hai xe mô tô cảnh sát lại. Công an quận Dương Kinh đã đến lập biên bản hiện trường. Đến hơn 22 giờ, người dân mới đồng ý cho đưa hai xe mô tô cảnh sát và xe máy bị nạn rời khỏi hiện trường.

Hai xe cảnh sát bị người dân giữ lại tại hiện trường. Ảnh: K.LINH

Đại tá Đào Đình Hưng, Trưởng Công an quận Dương Kinh, xác nhận hai cảnh sát đưa nạn nhân đi cấp cứu là Thượng sĩ Vũ Huy Hoàn và Trung úy Nguyễn Văn Cường, cán bộ Đội CSGT Công an quận Dương Kinh. “Theo báo cáo của Trung úy Cường và Thượng sĩ Hoàn, lúc đó họ đang đuổi theo một xe ô tô không có biển kiểm soát. Khi phát hiện có tai nạn, hai chiến sĩ không tiếp tục truy đuổi mà dừng lại cứu giúp” - Đại tá Hưng nói. Tuy nhiên, một số người dân khai chứng kiến hai xe mô tô cảnh sát truy đuổi theo xe máy của anh Sơn. Hiện Công an quận Dương Kinh đang xác minh vụ việc, chưa có kết luận.

KIM LINH