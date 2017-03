1/4 trường hợp tử vong ở Việt Nam vì bệnh tim mạch

Trước khi Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 15 diễn ra, tại cuộc họp báo tổ chức ngày 8-10, GS-TS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, cho biết các thông điệp chính từ Đại hội lần này là báo động về bệnh lý tim mạch khi tỉ lệ người mắc và tử vong do tim mạch ngày một gia tăng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chi phí cho chăm sóc, điều trị bệnh tim mạch cũng là gánh nặng đáng kể với hàng trăm tỉ USD mỗi năm.



Quang cảnh buổi họp báo về đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 15.

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, hằng năm có đến 17,5 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch và số bệnh nhân tích lũy ngày một nhiều. Tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở các nước đã phát triển đã được ngăn chặn với xu hướng giảm từ vài thập niên qua (mặc dù vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất do tỉ lệ chung của bệnh còn lớn). Trái ngược với xu thế trên, tỉ lệ tử vong do bệnh bệnh lý Tim mạch lại ngày một gia tăng ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, năm 2000 có khoảng 16,3% người lớn bị tăng huyết áp thì năm 2009 tỉ lệ tăng huyết áp ở người lớn là 25,4% và năm 2016 tỉ lệ người lớn bị tăng huyết áp đang ở mức báo động là 46%.

Cũng theo GS Nguyễn Lân Việt, bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được bằng chế độ ăn uống, luyện tập. Đặc biệt, đại hội sẽ công bố nhiều tiến bộ khoa học trong chẩn đoán và điều trị, giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Vì thế, đây là cơ hội vô cùng quý báu nhằm trao đổi, cập nhật các kiến thức chuyên môn mới nhất về chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa nhằm nâng cao năng lực cho các bác sĩ, điều dưỡng viên…

PGS-TS Phạm Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội Tim mạch Việt Nam, cũng cho biết với chủ đề “thu hẹp mọi khoảng cách”, các báo cáo của đại hội sẽ tập trung vào các chuyên đề lớn, nỗ lực thu hẹp khoảng cách về kiến thức, trình độ giữa trong nước và quốc tế, giữa các tuyến trong nước.

Đại hội còn tổ chức 27 khóa đào tạo y khoa liên tục có cấp chứng chỉ, nhằm cập nhật các kiến thức cơ bản cho nhân viên y tế về cấp cứu tuần hoàn, xử lý các bệnh tim mạch cấp cứu, chăm sóc và điều dưỡng…