10 điều không ngờ đem lại lợi ích cho sức khỏe

1. Căng thẳng

Rắc rối trong gia đình, tài chính khó khăn hoặc bận rộn có thể khiến bạn cảm thấy đang phải gánh vác quá nhiều. Những căng thẳng tạm thời có thể trở thành động lực, thậm chí khiến con người trở nên tinh nhanh và sắc bén hơn.

Một nghiên cứu vào năm 2013 cho thấy chuột bị căng thẳng ngắn hạn phát triển nhiều tế bào não hơn và có trí nhớ tốt hơn.

2. Liên hệ công việc

Bạn cần làm việc nhưng không ưa những quan hệ quá rắc rối trong công việc. Tuy nhiên, có những đồng sự khó chịu lại có thể là cơ hội để bạn tập luyện sự kiên nhẫn và tỉnh táo. Nếu không có khả năng này, sự căng thẳng của bạn sẽ tăng cao và bạn sẽ có nhiều nguy cơ lâm vào các thói quen tự hủy hoại như ăn uống vô độ.



Căng thẳng tạm thời đôi khi lại giúp con người nhanh nhạy, sắc bén hơn. Hình minh họa

3. Nấu nướng

Làm ra những thức ăn ngon lành bổ dưỡng đã rất tuyệt nhưng quá trình chuẩn bị chúng cũng tốt cho bạn. Nấu nướng các bữa tiệc cùng gia đình giúp bạn tăng cường các mối quan hệ, cảm xúc tích cực với mọi người.

4. Gia vị

Tiêu rất giàu chất mangan hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng. Mangan cũng giúp vết thương lành nhanh và hỗ trợ cho xương. Ớt thì có tính chất chống ung thư, giảm đau. Nghệ có khả năng chống sưng viêm, tăng cường sức khỏe tim mạch.

5. Độc thân

Có thể bạn là người duy nhất trong bữa tiệc gia đình còn độc thân. Nhưng các nghiên cứu cho thấy rằng người độc thân tập thể thao nhiều hơn người đã có gia đình. Và đàn ông đã kết hôn có khả năng bị béo phì, quá cân cao hơn 25%.



Khi giúp đỡ người khác vô điều kiện cũng giúp bạn cảm thấy vu vẻ. Hình minh họa

6. Công việc không có doanh thu

Khi bạn làm việc hỗ trợ cho ai đó hoặc làm tình nguyện, tỉ lệ tử vong sẽ hạ thấp, khả năng hoạt động hằng ngày tăng lên và giảm tỉ lệ trầm cảm, đặc biệt với người cao tuổi. Khi đối xử tốt với ai đó, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, thậm chí khi bạn đang có trạng thái không tốt.

7. Làm việc nhà

Công việc nhà có thể khiến bạn tức giận, khó chịu. Nhưng một nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi chăm chỉ làm việc nhà cảm thấy tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Công việc nhà cũng giúp cơ thể hoạt động, đốt cháy calo.

8. Máy in ở văn phòng

Máy in dùng chung cho văn phòng khiến bạn phải đứng dậy và đi tới phía nó mỗi khi muốn in. Và càng được đặt ở xa, chiếc máy in này càng tăng hoạt động thể chất hằng ngày của bạn, giảm các nguy cơ bị bệnh mạn tính.



Nấu nướng các bữa ăn giúp bạn tăng cường các mối quan hệ, cảm xúc tích cực với mọi người. Hình minh họa

9. Những người lạ

Một nghiên cứu vào năm 2015 phát hiện rằng người thân thiện với mọi người, kể cả người lạ, được bảo vệ khỏi những căn bệnh liên quan đến sự căng thằng tốt hơn, vì cảm nhận được sự hỗ trợ trong quan hệ xã hội tốt hơn.

10. Bày tỏ lòng biết ơn

Dù bạn bày tỏ lòng biết ơn với điều gì, hành động này có thể giúp giảm huyết áp, giảm những cơn đau mạn tính và tăng cường chức năng miễn dịch. Người có lòng biết ơn hồi phục nhanh hơn sau những sự kiện căng thẳng vì có khả năng nhìn được điểm tốt trong những điều không hay, ít sợ hãi, căng thẳng và hồi hộp. Bày tỏ lòng biết ơn cũng khiến quan hệ xã hội của bạn tốt hơn rất nhiều.