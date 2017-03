10 điều luật kỳ cục về hôn nhân ở Mỹ

Kể từ năm 1985 khi tiểu bang North Dakota cho phép ly dị mà không bên nào mắc lỗi, New York là địa phương duy nhất tại Mỹ đòi hỏi vợ chồng phải chỉ ra lỗi của người kia khi muốn chia tay. Hiện nay, quy định này cũng bị cơ quan lập pháp của New York cho rằng lỗi thời. Tuy nhiên, trên toàn nước Mỹ, vẫn còn rất nhiều những điều luật hôn nhân gia đình kỳ cục.



1. Cô dâu, chú rể là quân nhân được phép vắng mặt trong lễ cưới



Theo đó, quân nhân làm việc trong lực lượng quân đội Mỹ được phép cử người dại diện trong hôn lễ của chính mình. Trong 4 tiểu bang thực hành điều luật này là California, Colorado, Texas và Montana thì Montana thậm chí còn cho phép cả cô dâu chú rể cùng vắng mặt.



2. Trẻ dưới 18 tuổi nếu kết hôn phải được sự đồng ý của cha mẹ



Cuối năm 2007 đầu 2008, tất cả trẻ dưới 18 tuổi ở bang Arkansas đều có thể lấy chồng lấy vợ, miễn là được sự đồng ý của cha mẹ. Thậm chí, nếu cha mẹ đồng ý, trẻ sơ sinh cũng có thể kết hôn. Điều luật ban đầu dự định cho phép những cô bé tuổi teen lỡ mang thai được lấy chồng nếu có sự đồng ý của bố mẹ, tuy nhiên các nhà làm luật lại quên không đưa độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn. Vì thế, với một lỗi nhỏ trong diễn đạt, điều luật này thành ra mở rộng cho tất cả mọi lứa tuổi.







Sau một vài tháng gây tranh cãi trong cộng đồng, đến tháng 4/2008, điều luật cuối cùng đã được sửa đổi, giới hạn độ tuổi bắt đầu được phép kết hôn của trẻ vị thành niên nếu được sự đồng ý của cha mẹ là 17 đối với trai và 16 đối với gái.Không ở đâu trên thế giới người ta kết hôn vì mạo hiểm và đùa cợt, trừ bang Delaware. Các cặp vợ chồng được phép đưa nhau ra tòa khi quyết định ly dị, cùng với những lý do rất cơ bản như kết hôn vì bị cưỡng ép, do tìm hiểu không kỹ, hay bị đối phương lừa.Tại bang Kentucky, sẽ là vi phạm luật nếu bạn cưới đi cưới lại cùng một ông chồng tới 4 lần. Các nhà làm luật rất tâm lý khi phát hiện ra rằng nếu bạn đã sẵn sàng ly dị anh ta đến 3 lần, thì cần phải có ai đó thay thế. Với những người đàn ông khác nhau, bạn có thể kết hôn và ly dị bao nhiêu lần cũng được.Tại Truro (bang Massachusetts), chú rể tương lai phải chứng tỏ sự nam tính của mình trước khi bước vào lễ cưới bằng cách săn bắn và giết 6 con chim hét hoặc 3 con quạ.Ở Nam Carolina, một chàng trai trên 16 tuổi sẽ vi phạm luật nếu cầu hôn không nghiêm túc. Điều đó có nghĩa anh ta đã phạm tội đạo đức, chứ không buộc phải cưới cô gái đó. Ở đây, nam giới trên 16 tuổi cầu hôn để “diễn” cũng là vi phạm luậtBất chấp những phiên tòa xét xử điên rồ và tước hết quyền công dân đã kết thúc cách đây hơn 300 năm, sự bảo thủ mang tính tôn giáo vẫn còn tồn tại ở Salem (bang Massachusetts), ít nhất là trong những cuốn sách luật. Cụ thể là một cặp vợ chồng không được phép ngủ nuy nếu đang ở trong phòng trọ. Với những thông tin được công bố trên các phương tiện truyền thông về các loại vi khuẩn trên chăn đệm tại các khách sạn, ý tưởng này cũng không đến nỗi tồi tệ.Có thể rất nhiều ông chồng trên thế giới cho rằng mẹ vợ không phải là một người được anh ta yêu thích. Đối với những người thực sự khó chịu với mẹ vợ, chuyển đến sống tại thành phố Wichita (bang Kansas) có lẽ sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng. Tại thành phố này, sự ngược đãi mẹ vợ của một người đàn ông không bao giờ được là lý do để có thể đem ra tòa mà ly hôn. Vì thế, nếu muốn giữ vợ của mình, anh ta vẫn được phép ngược đãi mẹ vợ.Hãy thử tưởng tượng, vợ chồng bạn gửi em bé cho người trông trẻ và cả hai ra ngoài thưởng thức một bữa tối lãng mạn, sau đó là màn đi dạo xung quanh thành phố. Trong lúc cảm hứng dâng trào, hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm. Bất thình lình, một viên cảnh sát xuất hiện tuýt còi và đưa cả hai lên đồn, giam giữ. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra nếu bạn đang sống tại Hartford, Connecticut và hôm đó là chủ nhật. Luật này giờ đã bị xem là lạc hậu, nhưng về lý thuyết vẫn là vi phạm pháp luật trong thành phố này nếu một ông chồng hôn vợ mình trong ngày của Chúa.Hôn lễ của người Mỹ thường được tiến hành bởi một cha xứ hay một thẩm phán. Thậm chí, nếu bạn lập dị hơn người khác, đám cưới của bạn có thể được một linh mục thừa nhận trực tuyến. Tuy nhiên, đám cưới sẽ là bất hợp pháp nếu được một thầy bói hay một nhà tiên tri hành lễ. Có thể các nhà lập pháp không muốn bạn biết trước tương lai của mình hay chỉ có thể kết hôn vì có niềm tin mù quáng vào người khác?