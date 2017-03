10 loại virus chết người nguy hiểm nhất thế giới

Virus ebola đứng đầu tiên trong danh sách 10 loại virus nguy hiểm nhất trên thế giới nếu mắc phải. Một số loại virus đã có thuốc điều trị, nhưng đa số trong đó vẫn gây ra những căn bệnh "nan y” với y học. Dưới đây là top 10 loại virus gây chết người hàng đầu thế giới.

Virus ebola

Virus ebola là một loại bệnh do virus cấp tính với tỷ lệ tử vong rất cao, từ 50-90% số người nhiễm bệnh. Biểu hiện của bệnh bao gồm sốt, đau họng, đau cơ, đau đầu. Bệnh đang lan rộng ở khu vực Tây Phi với gần 1.200 người tử vong, chiếm 90% số người mắc bệnh. Nhiều ngôi làng ở khu vực này không còn bóng người, giống như một cuộc chiến tranh quét qua. Hiện ebola vẫn chưa có thuốc cũng như vaccin phòng bệnh, đường lây truyền của ebola do tiếp xúc ngoài da và dịch tiết cơ thể, nhân viên y tế là đối tượng có nguy cơ cao nhất nhiễm bệnh.

Bệnh dịch hạch

Bệnh dịch hạch do trực khuẩn Yersinia pestis gây ra, đây là 1 trong 3 dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải khai báo quốc tế, bất cứ quốc gia nào có dịch bệnh phải báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới. Bệnh có thể được lan truyền trong không khí hoặc tiếp xúc trực tiếp. Thế kỷ 14, dịch hạch được đặt tên là "cái chết đen" đã ám ảnh người dân châu Âu, châu Á, đại dịch này đã giết chết 30% dân số châu Âu thời kỳ đó. Tuy nhiên bệnh này có thể điều trị nếu phát hiện sớm.

Virus HIV

Virus HIV là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Lần đầu tiên được xác định tại Hoa Kỳ vào năm 1983, đến nay con người vẫn chưa tìm ta thuốc để chữa bệnh do virus này gây ra. Theo ước tính, trên toàn thế giới mỗi năm có thêm hàng triệu người nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm, tình dục không an toafnvaf lây từ mẹ sang con... Các khu vực có tỷ lệ nhiễm HIV nghiêm trọng nhất vẫn là châu Phi cận Sahara, tiếp theo là Nam Á và Đông Nam Á.

Virus gây bệnh đậu mùa

Bệnh đậu mùa là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Variola gây ra, bệnh đậu mùa là loại bệnh dễ gây thành dịch lớn, tỷ lệ tử vong cao. Đây là một trong các bệnh truyền nhiễm duy nhất đã được loại trừ trên toàn cầu. Người ta cho rằng bệnh đậu mùa xuất hiện lần đầu vào năm 1156 trước Công nguyên ở thời Ai Cập cổ đại. Căn bệnh này đã giết chết hàng triệu người và gây mù lòa ở hàng triệu người khác. Đến thế kỷ 19-20, với chiến dịch tiêm chủng toàn cầu, thế giới đã loại trừ được căn bệnh này.

SARS

Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) là một bệnh hô hấp do SARS coronavirus. Dịch SARS ở Hồng Kông trở thành một đại dịch hồi cuối năm 2002 đến tháng 7 năm 2003.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ghi nhận có 8.273 trường hợp mắc, trong đó 775 người bị nhiễm trong đợt dịch này đã chết vì SARS.

Kể từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, chỉ trong vòng vài tuần, SARS lây lan từ Hồng Kông sang 37 quốc gia khác.

Bệnh SARS không được tuyên bố được loại trừ (giống như bệnh đậu mùa), vì nó vẫn có thể có mặt ở các nơi chứa vật chủ tự nhiên (trên động vật) nên virus này có thể trở lại trong tương lai.

Virus gây bệnh dại

Bệnh dại là một bệnh do virus rabies gây nên. Đây là một trong những bệnh nhiễm được ghi nhận từ thời cổ xưa, cách đây hơn 3000 năm và là một bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Bệnh dại có thể gặp ở tất cả động vật có vú. Bệnh lây truyền chủ yếu do các chất tiết bị nhiễm, thường do vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại. Thời gian ủ bệnh thường kéo dài, từ 3-6 tháng. Các triệu chứng của bệnh dại chủ yếu bao gồm co, run các cơ, sợ gió, sợ nước, bị kích thích quá độ... Bệnh dại gây ra từ 26.000 đến 55.000 trường hợp tử vong trên toàn thế giới mỗi năm, hơn 95% trong số đó xảy ra ở châu Á và châu Phi.

Virus Tây sông Nile

Loại virus Tây sông Nile là căn bệnh lây truyền qua các loài muỗi và có thể lây nhiễm cho cả người và động vật. Người mắc virus này sẽ có các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó thở, chóng mặt, ngừa ngáy, nôn ..., 1% số người nhiễm virus này sẽ phát triền thành bệnh gây viêm não hay viêm màng não, 10 % trong số đó sẽ tử vong. Virus Tây sông Nile lần đầu tiên được tìm thấy ở một người phụ nữ ở miền Tây sông Nile , thuộc Uganda vào năm 1937. Xuất hiện đợt bùng phát của virus Tây sông Nile tại Romania vào năm 1996, nó càng trở nên nổi tiếng khi nó lây lan sang Hoa Kỳ vào năm 1999 và thường xuyên trở lại Hoa Kỳ vào nhiều năm sau này. Có tới hàng nghìn người mắc bệnh mỗi đợt dịch, số người chết lên đến hàng trăm người.

Sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết là một bệnh ở vùng nhiệt đới do muỗi gây ra bởi virus dengue. Các triệu chứng bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ và khớp, và phát ban trên da giống như bệnh sởi. Bệnh này đã từng gây thành đjao dịch trên 100 quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ, Địa Trung Hải, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương. Theo WHO, mỗi năm có từ 50- 100 triệu người mắc bệnh. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em là tương đối cao, và không có cách nào hiệu quả để điều trị bệnh sốt xuất huyết đã được tìm thấy cho đến nay.

Virus cúm A

Virus cúm A gây cúm ở gia cầm và một số động vật có vú. Có hai loại chính của dòng gây bệnh cúm: cúm gia cầm và cúm lợn, các chủng H5N1, H7N9 và H1N1có độc lực cao. Cúm A / H1N1 là chủng virus gây bệnh cúm ở người nghiêm trọng nhất trong năm 2009 tại Trung Quốc với hơn 120.000 người đã bị nhiễm virus, trong đó 648 người đã tử vong. Virus cúm H5N1 đã được lan rộng ở châu Á trong nhiều năm kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên trên người ở Hồng Kông vào năm 1997.

Sốt vàng

Sốt vàng da là một bệnh cấp tính do virus đầu tiên được tìm thấy ở Nam Mỹ và châu Phi cận Sahara. Bệnh lan truyền qua vết cắn của muỗi. Bệnh nhân có các triệu chứng bao gồm sốt, ớn lạnh, đau nhức bắp thịt (đặc biệt là ở phía sau) và nhức đầu trong vòng 3-5 ngày sau khi nhiễm. Y văn thế giới đã ghi nhận có tới 300.000 người chết vì căn bệnh này trong thế kỷ 19.

Theo Trần Hải (SK&ĐS, China.org.cn)