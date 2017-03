10% người nghiện rượu bị rối loạn tâm thần

Ông Lý Trần Tình, Giám đốc BV Tâm thần Hà Nội, cho biết như trên tại buổi họp báo nhân ngày Sức khỏe tâm thần thế giới (10-10) do Hội Sức khỏe tâm thần Việt Nam tổ chức ngày 3-10.

Theo ông Tình, cùng với loạn thần do sử dụng ma túy đá, loạn thần do rượu bia là vấn đề rất nóng hiện nay. Ở Việt Nam, 80% rượu là do người dân tự nấu, những rượu này chưa loại bỏ được một số chất độc vì vậy gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, gan.

“Tôi rất ủng hộ đề xuất của Bộ Y tế liên quan đến hạn chế rượu bia, vì rượu bia ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe tâm thần. Năm nào chúng tôi cũng có thống kê, số lượng bệnh nhân tâm thần gia tăng hằng năm, trong đó có nguyên nhân do sử dụng rượu bia” - ông Tình nói.

HUY HÀ