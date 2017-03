10 nguyên nhân gây ra tình trạng tay bị lạnh

1. Hội chứng Raynaud

Đây là nguyên nhân phổ biến gây lạnh tay. Triệu chứng này là tình trạng các mạch máu ở ngón tay, có thể là ngón chân, tai và mũi thu hẹp lại để phản ứng với thời tiết lạnh hoặc cảm xúc căng thẳng. Ngón tay sẽ chuyển màu trắng, rồi xanh khi có ít máu lưu thông tới, chúng sẽ hồng hào trở lại khi máu lại chảy. Có khi ngón tay sẽ trở lạnh, cứng lại, đau nhức.

Nguyên do gây ra tình trạng này không được biết nhưng nó thường không gây hại, chỉ cần giữ ấm đúng cách và tránh căng thẳng.

2. Bệnh tự miễn

Đôi khi một chứng bệnh ngầm có thể gây ra hội chứng Raynaud. Bệnh lupus, hệ thống miễn dịch tự tấn công các mô của nó, bệnh xơ cứng bì gây ra xơ cứng da và mô liên kết, bệnh viêm khớp dạng thấp và các rối loạn tự miễn khác có thể gây nên tay lạnh.





3. Suy giáp

Đây cũng là một nguyên nhân phổ biến gây tê cứng tay. Tuyến giáp chính là nhiệt kế của cơ thể, khi nó không hoạt động hiệu quả, toàn bộ chức năng cơ thể bị chậm lại và bạn có thể có các triệu chứng như mệt mỏi, táo bón, tăng cân và luôn có cảm giác bị lạnh, bao gồm cả ngón tay. Suy giáp rất phổ biến ở người trên 50 tuổi và phụ nữ.

4. Vấn đề về tuần hoàn

Đây là nguyên do nhiều người nghĩ đến nhất khi bị lạnh tay. Tuần hoàn máu kém xảy ra khi máu vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy giảm lưu thông trong cơ thể hoặc do tim bơm máu yếu, cản trở vật lý lên tuần hoàn máu hoặc các nguyên do khác. Khi tim không bơm đủ máu cho cơ thể, bạn sẽ cảm thấy tay và chân lạnh, cứng lại, nhức mỏi, vì đây là những bộ phận xa tim nhất.

5. Thiếu máu

Thiếu máu xảy ra khi cơ thể không có đủ tế bào hồng cầu hoặc lượng hemoglobin trong máu xuống thấp. Vài nguyên khác khác có thể là ăn uống không đủ chất sắt, thiếu sắt do kinh nguyệt, loét, chảy máu đường tiêu hóa… Ngoài việc gây ra lạnh tay, thiếu máu còn gây mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, thở gấp, da tái nhợt.



Thiếu máu, thiếu hụt vitamin trong cơ thể cũng là nguyên nhân làm tay bị lạnh. Hình minh họa.

6. Thiếu vitamin B12

Vitamin B12 có trong thịt, thịt gia súc, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa rất quan trọng để xây dựng tế bào hồng cầu. Thiếu vitamin này đến một mức độ có thể làm giảm sản xuất hồng cầu, gây thiếu máu. Bệnh thiếu vitamin B12 thường xảy ra ở người ăn chay, người trên 50 tuổi đã mất khả năng hấp thu vitamin từ thực phẩm, bị bệnh đường tiêu hóa…

7. Huyết áp thấp

Huyết áp thấp có nhiều nguyên nhân, bao gồm thiếu nước, mất máu, đang điều trị bệnh, rối loạn nội tiết… Khi huyết áp thấp, mạch máu sẽ chuyển máu khỏi những cơ quan bên ngoài đến thẳng nội tạng khiến ngón tay lạnh đi. Ngoài ra nó còn gây chóng mặt, mờ mắt, mệt mỏi, buồn nôn, người yếu, tâm trí hoang mang.

8. Căng thẳng lo lắng

Khi bị căng thẳng lo lắng mạn tính, cơ thể sẽ chuyển sang chế độ ứng phó, lượng adrenaline tăng vọt khiến mạch máu ở các chi co lại, khiến bàn tay và ngón tay lạnh đi.

9. Thuốc

Một vài loại thuốc có thể gây co mạch máu, đặc biệt là động mạch, gây ra tay lạnh. Một số loại thuốc điều chỉnh huyết áp, chống ung thư, thuốc đau nửa đầu, thuốc thông mũi có thể gây ra tình trạng này.

10. Hút thuốc

Nicotine trong thuốc lá có thể gây co mạch máu, tích tụ mảng bám trong động mạch, làm giảm máu chảy tới các chi và làm tay chân lạnh.