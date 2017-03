11 thói quen xấu trong cuộc sống khiến bạn giảm tuổi thọ

Ngồi quá 3 tiếng mỗi ngày sẽ khiến bạn mất đi 2 năm tuổi thọ.

Ăn nhiều thịt đỏ có thể gây ung thư và nhiều bênh nguy hiểm khác.

Xem phim quá nhiều mỗi ngày sẽ khiến bạn "ra đi" sớm.

Mỗi ngày nên ngủ 8 tiếng để có sức khỏe tốt nhất.

Theo nghiên cứu mới nhất của khoa Y trường đại học Harvard, Mỹ, tuổi thọ của phụ nữ độc thân thường ít hơn phụ nữ có gia đình từ 7 đến 15 năm, nguy cơ tử vong tăng 23%. Tuổi thọ của nam giới độc thân ít hơn nam giới có gia đình 8 đến 17 năm, nguy cơ tử vong hơn 32%, 30 đến 39 tuổi là giai đoạn có nguy cơ cao nhất.Nguyên nhân khiến số người độc thân ngày càng tăng lên như công việc bận rộn, yêu cầu chọn bạn đời cao, không có nhà hay xe hơi... vì vậy chuyên gia khuyên những người độc thân hãy đối mặt với cuộc sống bằng tư tưởng lạc quan, biết thoả mãn với những gì mình có, nên chủ động tạo cơ hội tiếp xúc với người khác.Theo tạp chí Y học Anh Quốc, nếu ngồi quá 3 tiếng mỗi ngày sẽ khiến bạn mất đi 2 năm tuổi thọ, cho dù có thường xuyên vận động cũng không có cách nào giảm đi nguy cơ sức khoẻ do ngồi lâu gây ra.Một nghiên cứu khác được đăng tải trên tạp chí Y học Mỹ cho biết, người ngồi lâu vượt quá 11 tiếng mỗi ngày so với người ngồi 4 tiếng mỗi ngày thì tỷ lệ tử vong trong 3 năm tiếp theo sẽ tăng 40%. Chuyên gia khuyên rằng nên ngồi ít và đứng nhiều hơn, khi ngồi thì hãy vươn vai thường xuyên.Bạn bè không chỉ mang lại những cơ hội và lợi ích, họ còn giúp ta giải toả áp lực, tăng tuổi thọ. Theo nghiên cứu mới nhất, người có ít bạn bè hoặc hầu như không có thì tỷ lệ tử vong sớm càng cao.Sự cô độc trong thời gian dài có hại như hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Nghiên cứu còn cho thấy, so sánh với người già bình thường, thì người già nào có mối quan hệ quảng giao sẽ có đầu óc linh hoạt hơn và nguy cơ tử vong cũng giảm 22%.Ăn nhiều thịt đỏ có thể dẫn tới ung thư, bệnh về tuyến tiền liệt, viêm khớp do phong thấp... bạn nên nhớ rằng ăn quá nhiều thịt đỏ sẽ rút ngắn tuổi đời đến 20%.Đi làm quá xa sẽ chiếm thời gian vận động, nghỉ ngơi, tụ họp bạn bè của bạn. Theo nghiên cứu, nếu quãng đường đi làm vượt quá 1 tiếng sẽ khiến áp lực tăng gấp đôi. Nữ giới đi làm vượt quá 50 km mỗi ngày là đối tượng dễ giảm tuổi thọ nhất.Theo nghiên cứu với quy mô 20 triệu người của 15 quốc gia khác nhau trong vòng 40 năm, thất nghiệp sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong tăng 63%. Theo một nghiên cứu khác, người lớn tuổi bị mất việc trong thời kỳ kinh tế suy thoái sẽ khiến tuổi thọ giảm đi 3 năm.Theo nghiên cứu với đối tượng là nam giới cho thấy, tỉ lệ tử vong những người thường xuyên quan hệ không "đạt đỉnh" so với người đạt được khoái cảm cao hơn tới 50%. Cao trào tình dục chính là sự thể hiện tình trạng sức khoẻ trên nhiều phương diện.Một lần "lên đỉnh" tương đương với một liều thuốc an thần, có lợi cho giảm áp lực, thả lỏng cơ thể, tăng 20% tế bào chống viêm trong cơ thể. Thường xuyên đạt đỉnh khi quan hệ tình dục giúp nam giới tăng gấp đôi khả năng sống thọ, giúp nữ giới sống lâu hơn 8 năm. Mặt khác, nếu nữ giới đạt khoái cảm 2 lần/tuần thì sẽ giảm 30% tỉ lệ mắc bệnh tim.Mỗi tối thời gian ngủ không đủ 5 tiếng hoặc vượt quá 9 tiếng thì sẽ khiến tuổi thọ giảm đi. Thường xuyên thiếu ngủ sẽ gây ra những vấn đề sức khoẻ về nhận thức, trí nhớ, béo phì, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, một số loại ung thư.Ngủ quá nhiều trong thời gian dài cũng gây ra rắc rối về sức khoẻ, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, chứng trầm cảm... mỗi ngày bình quân ngủ 8 tiếng là tốt nhất. Lời khuyên cho những người không đảm bảo được giấc ngủ ban đêm là nên ngủ từ nửa tiếng đến 1 tiếng vào buổi trưa.

Coi nhẹ mối quan hệ với đồng nghiệp có liên quan chặt chẽ với tuổi thọ của bạn. Sự ủng hộ của đồng nghiệp đại diện cho mức độ hòa nhập trong môi trường công việc của một người, nếu tỷ lệ ủng hộ của đồng nghiệp thấp thì tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn so với người khác.

Chuyên gia cho biết, khi ở cạnh đồng nghiệp cần phải có kỹ năng, phải học cách tôn trọng, chân thành, thận trọng trong lời nói, lễ phép, khi có mâu thuẫn, phải học cách khống chế cảm xúc, đến khi bình tĩnh mới nên giải quyết vấn đề, nên lắng nghe, ủng hộ và động viên nhau, nhưng không nên đi sâu vào đời tư đối phương.Những người có mức độ sợ chết nhẹ sẽ tích cực luyện tập và cải thiện bữa ăn của mình, nhưng nếu lo lắng quá mức về cái chết sẽ khiến bạn giảm thọ, điều này càng rõ ràng hơn đối với người có tuổi.

Theo nghiên cứu về người mắc bệnh ung thư, nỗi lo sợ chết là một trong những nguyên nhân khiến người bệnh giảm thọ. Ngoài ra, mức độ sợ chết cực độ còn khiến nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng 3 đến 5 lần./.