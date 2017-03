119 thực khách bị ngộ độc do món tôm hấp dừa

Ngày 15-7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết kết quả kiểm nghiệm cho thấy nguyên nhân khiến 119 người phải nhập viện sau khi ăn tối tại nhà hàng Four Seasons (TP Nha Trang) ngày 9-7 là do món tôm hấp dừa bị nhiễm vi khuẩn Clostridium perfringens cao gấp 550 lần cho phép.

Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi tạm thời giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng Four Seasons. Đồng thời yêu cầu nhà hàng này ngừng hoạt động để thực hiện tổng vệ sinh, tổng kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, xét nghiệm, kiểm tra nguồn nước dùng để chế biến thực phẩm.

Chi cục cũng đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà hàng.

Trước đó, tối 9-7, Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Tập đoàn bất động sản CEN Group) tổ chức liên hoan cho hơn 700 nhân viên của công ty tại nhà hàng Four Seasons với cùng một thực đơn gồm các món súp hải sản, cua sốt Singapore, tôm hấp dừa, giò heo...

Sau đó, từ sáng 10 đến sáng 11-7, đã có 119 người của công ty này phải nhập viện cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện ở TP Nha Trang với các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, sốt…