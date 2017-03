12 ca tử vong do dịch sốt xuất huyết

Trong khi đó, bệnh viêm não virus từ đầu năm đến nay có 315 ca mắc và có đến 12 ca tử vong. Mặc dù tỷ lệ mắc giảm hơn 1% so với cùng kỳ năm 2014 nhưng số tử vong tăng chín ca.

Tiếp đó là bệnh viêm màng não do não mô cầu là 46 ca, tăng 33 ca so với cùng kỳ, ba ca tử vong, tương đương so với cùng kỳ. Bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận đã có gần 20 ngàn ca mắc và bốn ca tử vong . Mặc dù số số mắc tay chân miệng cả nước giảm 36,7 %, nhưng tử vong tăng hai ca....

Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo các biện pháp triển khai công tác phòng chống dịch, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra.

Đặc biệt là duy trì công tác giám sát dịch tễ thường xuyên, tăng cường giám sát tại các cửa khẩu nhằm phát hiện các trường hợp dịch bệnh xâm nhập, ngăn chặn không để các dịch bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, Ebola, MERS-CoV, dịch hạch, cúm A (H7N9), cúm A (H5N6) xâm nhập vào nước ta.

Riêng đối với bệnh dịch MERS-CoV, Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành theo dõi cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh trên thế giới, đặc biệt tại các nước Trung Đông, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước châu Á.