12 loại hóa chất gây ung thư có trong sản phẩm thường ngày

1/10 người Mỹ bị chẩn đoán mắc ung thư và 2 trong 10 bệnh nhân ung thư sẽ tử vong vì căn bệnh này. Theo nghiên cứu của tổ chức Môi trường làm việc, trẻ em ngày nay khi sinh ra đã có sẵn hơn 200 hóa chất trong cơ thể.

Để hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của hóa chất, mọi người nên để ý tránh những loại hóa chất được xếp loại nguy hiểm nhất trong sản phẩm hàng ngày như sau:





1. Bisphenol A (BPA)

Chất này từng được dùng để làm bao nhựa bọc thức ăn và nước uống, gây rối loạn nội tiết và có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú và tuyến tiền liệt. BPA làm nhiễu loạn sản xuất hoocmon trong cơ thể. Bạn nên tránh nó bằng cách chọn thực phẩm tươi, đựng trong hộp thủy tinh, hộp nhựa tái chế có nhãn No. 1, No. 2, No. 4, No. 5 ở dưới đáy, tránh những loại ghi No. 3, No. 7, hoặc PC (polycarbonate). Hộp mềm xốp thường không chứa BPA.

2. Atrizine

Đây là chất diệt cỏ thường dùng trong trồng cây thương mại, nó thấm vào nguồn nước ngầm. Atrizine cũng gây rối loạn hoocmon và tăng nguy cơ ung thư vú, tuyến tiền liệt, các vấn đề về sinh sản. Bạn có thể tránh nó bằng cách mua thực phẩm hữu cơ sạch, sử dụng bộ lọc nước có khả năng loại bỏ Atrizine.

3. Thuốc trừ sâu Organophosphate

Loại thuốc này nhằm vào tấn công hệ thống thần kinh của côn trùng, thường được dùng ở táo, lê, đào, đậu xanh. Đây là một trong số các loại thuốc trừ sâu độc hại nhất, có thể gây tổn hại trí nhớ, phát triển thần kinh ở trẻ em, và gây vấn đề thần kinh, tâm lý ở thanh thiếu niên, còn có thể gây bệnh bạch cầu và ung thư hạch.

4. Dibutyl phthalate (DBP)

Hóa chất này gây rối loạn nội tiết, đã được loại bỏ trong sơn móng tay từ năm 2006, nhưng vẫn còn được dùng trong nhựa mềm, dẻo. Nam giới bị nhiễm DBP tăng cao đáng kể khả năng bị ung thư tinh hoàn. Có thể giảm thiểu rủi to bằng cách hạn chế dùng nhữa PVC và tránh đựng đồ ăn trong túi nhựa mềm, cũng nên tránh các sản phẩm chăm sóc cá nhân có nhãn "phthalate" trong thành phần.



Các loại nước tẩy rửa cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Hình minh họa.

5. Chì

Chì có khả năng gây hại cho hầu hết các bộ phận của cơ thể. Chì có thể vẫn còn trong sơn, mặc dù đã bị cấm, và có trong nguồn nước trong vùng bị nhiễm độc chì. Bạn nên cẩn thận khi cạo sơn cũ và nên dùng bộ lọc nước trong vùng nghi ngờ.

6. Thủy ngân

Thủy ngân là một trong những chất độc hại nhất với con người. Nó là một chất độc thần kinh mạnh và được gây rất nhiều vấn đề hệ thống thần kinh và hệ miễn dịch. Một trong các nguồn thủy ngân lớn nhất là bạc kim loại hàn răng, có 50% là thủy ngân. Thủy ngân cũng có trong hơn một nửa sirô ngô, một vài loại hải sản.

7. PFCs Per hoặc polyfluorochemicals

PFCs được dùng trong các sản phẩm nấu nước không dính và các sản phẩm chống nước, dầu mỡ, vết bẩn, bao gồm thảm và đồ nội thất. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy chất này tăng nguy cơ bị ung thư bàng quang và ung thư thận. Bạn nên hạn chế các sản phẩm chống dính, chống nước và vết bẩn, các sản phẩm chăm sóc cá nhân có ghi "PTFE" hoặc "fluoro" trong thành phần.

8. Phthalates

Chất này thường được dùng trong các sản phẩm nhựa mềm, hương liệu nhân tạo. Nó gây giảm testosterone và chất lượng tinh trùng ở nam giới, và dậy thì sớm ở các bé gái cũng như các bất thường sinh sản ở bé trai. Nó cũng có thể gây ung thư vú tiền mãn kinh.

Phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp ô tô và đóng hộp - cả hai đều sử dụng phthalates trong sản xuất - tăng gấp năm lần nguy cơ ung thư vú. Trẻ em gái tiếp xúc với chất này còn có thể phát triển ngực sớm. Vì chất này thường không được ghi trong thành phần, bạn nên chọn sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm tẩy rửa ít mùi, tránh dùng đồ nhựa trong lò vi sóng, và tìm các sản phẩm có ghi "phthalate free."

9. Diethylhexyl Phthalate (DEHP)

Dạng phổ biến này của phthalate cũng gây rối loạn nội tiết. Nó được dùng nhiều trong sản phẩm gia dụng, chăm sóc cá nhân, thiết bị y khoa. DEHP có thể gây thay đổi mức độ hoocmon tuyến giáp ở nam giới trưởng thành, thiết bị y khoa có chứa DEHP có thể gây kháng thuốc ung thư.



Nếu tiếp xúc nhiều với các chất kháng khuẩn như triclosan, vi khuẩn sẽ biến đổi thành chủng khó kiểm soát hơn. Hình minh họa.

10. PBDEs

Đây là chất chống cháy được dùng trong các sản phẩm bình xịt cứu hỏa trước 2005. Nó còn được dùng trong thảm đệm, đồ nội thất bọc, gối, và thiết bị điện tử. Nó gây rối loạn sinh sản, nhiễu loạn hoocmon, tăng nguy cơ ung thư vú. Phụ nữ nhiễm PBDE cao giảm khả năng mang thai đến 50%. 3 dạng PBDE được dùng trong thương mại đã bị cấm hoàn toàn từ năm 2013. Để tránh, bạn nên mua sản phẩm sản xuất sau 2014, nếu sản phẩm trong nhà chứa chất này, nên dùng máy lọc HEPA.

11. Triclosan

Chất này được dùng trong sản phẩm nước rửa tay để ngăn vi khuẩn phát triển. Nhưng nó gây ra tình trạng kháng kháng sinh, tăng tế bào ung thư vú, có thể tiêu diệt tế bào não. Bạn nên tránh xà bông diệt khuẩn và các sản phẩm diệt khuẩn.

12. Nonylphenol

Chất này được dùng trong sản phẩm giặt giũ, rửa chén, sơn, sản phẩm chăm sóc cá nhân, nhựa. Nghiên cứu cho thấy nó kích thích sự di chuyển của các tế bào ung thư buồng trứng gây di căn, ảnh hưởng đến phát triển bệnh ung thư vú. Bạn nên tránh bằng cách mua sản phẩm không chứa phenols.