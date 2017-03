3% thuốc kém chất lượng lưu hành trên thị trường

Trong đó có 51 thuốc do các đơn vị đăng ký, sản xuất tự nguyện đề nghị rút số đăng ký lưu hành do không còn nhu cầu sản xuất, kinh doanh; sáu loại thuốc vi phạm về công bố thuốc biệt dược gốc; một loại thuốc vi phạm do sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký lưu hành; hai loại thuốc vi phạm về chất lượng thuốc.

Cũng theo ông Đông, các loại thuốc đang lưu hành trên thị trường được đảm bảo ổn định, tỉ lệ thuốc kém chất lượng dao động ở mức 3%. Trong đó tỉ lệ thuốc sản xuất trong nước kém chất lượng có xu hướng giảm rõ rệt, từ 3,5% năm 2006 xuống còn 2,3% năm 2014.

Ông Đông cũng cho biết trong thời gian qua cơ quan này đã quyết liệt xử lý nghiêm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc vi phạm quy định chuyên môn dược, các trường hợp thuốc vi phạm chất lượng. Qua đó cảnh báo, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc trong việc tuân thủ các quy định chuyên môn dược, đảm bảo chất lượng thuốc.

HÀ LONG