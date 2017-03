300 kg bắp chuối bào có chất gây hại suýt ra thị trường

Chiều 15-12, nguồn tin cho biết Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM vừa phát hiện một sạp trong chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) kinh doanh 300 kg bắp chuối bào chứa chất tẩy trắng (Na 2 SO 3 ) vượt mức giới hạn cho phép. Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm thuộc Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết Na 2 SO 3 được sử dụng trong thực phẩm với hàm lượng cho phép.

Bắp chuối bào kinh doanh tại một sạp trong chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) có chất Na 2 SO 3 vượt mức. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Bắp chuối sau khi bào sẽ thâm đen, không ngon. Do vậy người ta ngâm với Na 2 SO 3 với mục đích tẩy trắng. Tuy nhiên, do ngâm Na 2 SO 3 với hàm lượng quá nhiều nên dư lượng tồn trong bắp chuối bào vượt giới hạn cho phép” -ông Thịnh giải thích.

Theo ông Thịnh, sử dụng thực phẩm chứa Na 2 SO 3 vượt mức có thể gây hại hệ thống tiêu hóa. Chưa hết, Na 2 SO 3 còn có nguy cơ ảnh hưởng hệ thần kinh vận động, thần kinh trung ương, hệ hô hấp, hệ tim mạch…