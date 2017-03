4 bước dập tắt cảm giác thèm ăn

Bác sĩ Michelle May - tác giả cuốn sách Ăn những gì bạn thích, thích những gì bạn ăn (Eat What You Love, Love What You Eat) – đã chia sẻ một số bí quyết giúp phái đẹp nhận biết và kiềm chế cơn thèm ăn không đáng có.

Tạm dừng trước khi ăn

“Chìa khoá ở đây chính là sự nhận thức” – BS May nói. Khi cảm thấy muốn ăn, bạn phải nhận thức rõ giữa muốn ăn và cần ăn thực sự. Bạn phải tìm ra đáp án cho câu hỏi liệu có phải cơ thể đang thèm ăn vì buồn chán, mệt mỏi, căng thẳng, khát nước? Nếu không phải thèm ăn vì dạ dày đang thực sự đói thì hãy kiên định từ bỏ cơn thèm này.

Kiểm tra “tín hiệu” đói từ dạ dày

Bác sĩ Michelle May khuyến cáo bạn nên đặt bàn tay lên bụng, dưới xương ức và kiểm tra các tín hiệu đói. Nếu dạ dày bạn đang kêu réo, gầm gừ và trống rỗng thì đã đến lúc cần thiết cho nhiệm vụ nạp năng lượng.

Phân tích cơ thể

BS Michelle May cho rằng cần phải nhìn nhận cơn đói trên cả ba khía cạnh: Thể chất, tâm trí và cảm xúc để hiểu rõ nhất dạ dày bạn thực sự cần.

Nếu không phải thèm ăn vì dạ dày đang thực sự đói thì hãy kiên định từ bỏ cơn thèm này (Ảnh minh họa)

BS May góp ý: “Bạn nên phân tích kỹ trước khi đưa ra quyết định có nên ăn vặt hay không. Đối với cơ thể, nếu chỉ thấy mỏi cổ, vai thì đó đơn thuần chỉ là dấu hiệu căng thẳng, mệt mỏi. Mọi sự thèm ăn lúc này đều không phải do cơ thể thực sự cần nạp năng lượng. Tốt nhất, bạn nên uống một cốc nước ấm và thư giãn cho thoải mái. Đối với tâm trí, nếu bạn đang làm việc với công suất thấp và chỉ ước ao được đặt lưng nghỉ ngơi hoặc ngồi vào bàn ăn thư giãn thì có lẽ bạn không đói. Bạn chỉ đang cảm thấy nhàm chán và tìm một lý do để thoái thác mà thôi. Về tình cảm, bạn nên xem xét mình có đang trong tâm trạng không vui hay không. Đừng ăn nếu cơ thể bạn không thực sự cần vì khi ấy bữa ăn sẽ không thực sự ngon miệng và hữu ích”.

Liệt kê những nhu cầu

Nếu thực hiện xong các bước trên mà vẫn không chắc chắn được cơ thể có thực sự đói hay không, bước đầu tiên là bạn nên hoàn thành công việc hiện tại. Sau đó, đơn giản là bạn nên đi dạo nếu cảm thấy nhàm chán, nghỉ ngơi khoảng 20 phút nếu cơ thể kiệt sức hoặc uống một cốc nước nếu cảm thấy khát. Khi thực hiện xong những nhu cầu này, cơn đói vẫn đeo bám và thậm chí tăng thêm thì hãy mau thưởng cho mình bữa ăn ngay lập tức. Trường hợp này cơ thể bạn mới thực sự cần nạp dinh dưỡng!