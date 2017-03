4 nguyên nhân dẫn đến tử vong sau tiêm chủng

(PLO) – Theo PGS-TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, có bốn nguyên nhân chính dẫn đến tử vong sau tiêm chủng đó là do trùng hợp bệnh lý ngẫu nhiên, do sốc phản vệ với vaccine, do chất lượng vaccine không đạt yêu cầu và do thực hành tiêm chủng của cán bộ y tế.