5 dấu hiệu lạ cho thấy bạn đang thiếu vitamin

Tiến sĩ Susan Blum, người sáng lập Trung tâm Sức khỏe Blum và là tác giả của cuốn sách mới “Kế hoạch phục hồi hệ thống miễn dịch” cho biết: “Chế độ ăn uống với các thực phẩm chế biến sẵn ngày nay rất dễ khiến chúng ta trở nên thiếu hụt vitamin bằng việc không ăn đủ các loại thực phẩm thích hợp hay không hấp thụ chúng đúng cách do các vấn đề tiêu hóa. Bạn có thể không mắc bệnh nhưng các chức năng sẽ bị suy giảm bởi vì vitamin là yếu tố tham gia vào tất cả các phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Chúng ta cần chúng để cơ thể hoạt động một cách chính xác”.









Các chức năng bị suy giảm đôi khi có thể biểu hiện dưới những hình thức khó hiểu.



Dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo bất thường cho thấy có thể bạn đang thiếu vitamin. Tin tốt là hầu hết những dấu hiệu này đều có thể khắc phục bằng những thay đổi trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, nếu phương pháp điều trị bằng thực phẩm không có hiệu quả, hãy tới gặp bác sĩ của bạn.Thiếu hụt: Sắt, kẽm, vitamin nhóm B như niacin (B3), riboflavin (B2), và B12. TSBlum cho biết: “Điều này xảy ra phổ biến nếu bạn là một người ăn chay không bổ sung đủ sắt, kẽm, và B12”. Tình trạng trên cũng xảy ra nếu chế độ ăn uống bổ sung quá ít các protein cần thiết cho việc thiết lập khả năng miễn dịch.Ăn nhiều thịt gia cầm, cá hồi, cá ngừ, trứng, hàu, nghêu, cà chua phơi khô, củ cải Thụy Sĩ, bơ hạt vừng, đậu phộng và các loại đậu như đậu lăng.Vitamin C giúp tăng cường việc hấp thụ sắt và chống nhiễm trùng. Do đó, chúng ta nên kết hợp các loại thực phẩm trên với các loại rau như bông cải xanh, ớt chuông đỏ, cải xoăn và súp lơ.Thiếu hụt: Biotin (B7) được biết đến như một loại vitamin dành cho tóc. Cơ thể của bạn lưu trữ các vitamin tan trong chất béo (A, D, E, K) nhưng lại không lưu trữ hầu hết các loại vitamin B tan trong nước. Các lực sĩ lưu ý: Ăn trứng sống khiến bạn dễ gặp tình trạng trên, bởi vì một protein trong trứng sống được gọi là avidin ức chế khả năng hấp thụ biotin của cơ thể.Ăn trứng đã nấu chín (việc nấu chín làm vô hiệu hóa avidin), cá hồi, bơ, nấm, súp lơ, đậu nành, các loại hạt, quả mâm xôi và chuối.Thiếu hụt: Các axit béo thiết yếu và các loại vitamin A, D.Hạn chế thực phẩm chứa chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và tăng chất béo lành mạnh. Ăn thêm cá hồi và cá mòi, các loại hạt vỏ cứng như quả óc chó và quả hạnh, các loại hạt như hạt lanh, cây gai dầu, và hạt chia. Để bổ sung vitamin A, nên ăn các loại rau củ lá xanh và nhiều màu sắc như cà rốt, khoai lang và ớt chuông đỏ.Tiến sĩ Blum cho biết: “Chúng cung cấp beta carotene, một tiền chất mà cơ thể của bạn sẽ sử dụng để tạo ra vitamin A. Tuy nhiên, với vitamincD, tôi khuyên bạn nên bổ sung một liều 2.000 IU/ngày chứa cả vitamin A và K, giúp hấp thu vitamin D”.Thiếu hụt: Các vitamin nhóm B như axit folic (B9), B6, và B12.TS Blum nói rằng: “Đây là một vấn đề liên quan trực tiếp tới các dây thần kinh ngoại vi và điểm cuối của chúng dưới da”. Lưu ý rằng các triệu chứng này có thể kết hợp với lo âu, trầm cảm, thiếu máu, mệt mỏi và mất cân bằng hoóc-môn.Cách khắc phục: Ăn rau bina, măng tây, củ cải đường, các loại đậu như đậu pinto, đậu đen, đậu ván trắng, đậu lima, trứng, bạch tuộc, trai, nghêu, hàu và gia cầm.Thiếu hụt: Magiê, canxi và kali. Tiến sĩ Blum cho biết: “Nếu điều này xảy ra thường xuyên thì đó là một tín hiệu cảnh báo rằng bạn đang thiếu những chất trên”.Và nếu bạn đang rèn luyện thể chất một cách chăm chỉ thì bạn có thể mất nhiều khoáng chất (và các vitamin nhóm B tan trong nước) do đổ nhiều mồ hôi.Cách khắc phục: Ăn nhiều chuối, quả hạnh, hạt dẻ, bí, anh đào, táo, bưởi, bông cải xanh, cải bắp, các loại rau có lá xanh thẫm như cải xoăn, rau bina và bồ công anh.