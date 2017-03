5 lợi ích bất ngờ từ giá đỗ

Ảnh: flickr.com

• Tốt cho hệ tiêu hóa

Giá có đủ chất dinh dưỡng, nhiều vitamin, giàu protein (ngang với sữa). Từ hạt đậu thành giá là quá trình tinh bột đã được kích hoạt thành loại đường đơn giản, dễ tiêu hóa. Chất béo trong giá nhiều nhưng không gây đầy bụng nên đặc biệt thích hợp với những người làm việc trí óc nhiều.

Loại chất béo thực vật này còn có thể kiểm soát cholesterol xấu trong máu nên luôn được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng, đối với những người mắc bệnh tim mạch hay đang cần chế độ ăn kiêng giảm béo. Hơn nữa, giá cũng còn chứa nhiều men tiêu hóa rất tốt cho trẻ biếng ăn.

Ảnh: flickr.com

• Ngừa ung thư

Đậu sau khi ngâm thành giá thì giá trị dinh dưỡng tăng cao: Vitamin B2 tăng 2-4 lần, caroten tăng 2 lần, vitamin C tăng 40 lần, vitamin B12 tăng 10 lần, nhóm B tăng 30 lần. Do đó, nó có khả năng khử gốc tự do, chống ôxy hóa, phòng chống viêm, ung thư, đặc biệt là ung thư vú.

Vitamin E giúp thụ thai dễ dàng, hạn chế phát triển bệnh Parkinson, chống xơ vữa mạch máu và yếu sinh lý.

• Giảm cân, nhuận tràng

Các nhà khoa học cho biết, năng lượng trong giá rất thấp, mỗi 100g giá chỉ chứa 8 calo nhưng lại chứa nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột và có tác dụng nhuận tràng rất tốt, từ đó giảm cân hữu hiệu.

• Cung cấp chất dinh dưỡng

Giá còn cung cấp cho bạn đầy đủ các chất dinh dưỡng và vitamin như vitamin A, nhiều loại vitamin B, vitamin C và E. Vì vậy, giá thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là đối với những người thiếu vitamin.

• Chứa nhiều enzyme và axít béo

Giá chứa rất nhiều enzyme chứa axít béo thiết yếu có lợi cho sức khỏe. Enzyme có vai trò như chất xúc tác cho các chức năng quan trọng của cơ thể, đồng thời nó cũng giúp chiết xuất các chất dinh dưỡng từ thức ăn và giữ lại những chất cần thiết cho cơ thể. Trong khi đó, axít béo thiết yếu có lợi cho sự phát triển và hoạt động của các cơ quan nội tạng.