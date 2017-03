7 bài thuốc dân gian chữa đau lưng siêu hiệu quả

Đau lưng có thể xảy ra do một số nguyên nhân như: tư thế làm việc, ngủ nghỉ không đúng gây chèn ép cơ xương, do thời tiết thay đổi, do mang thai, tuổi tác... Trong một vài trường hợp đau lưng lại là biểu hiện của bệnh lý nguy hiểm như thoát vị đĩa đệm, viêm xương khớp...

Đau lưng nếu không được điều trị dứt điểm có thể sẽ gây ra teo cơ, teo chân, thậm chí là tàn phế. Dưới đây là một số bài thuốc dân gian trị đau lưng vô cùng hiệu quả.

Lá tướng quân

Cây đại tướng quân. Hình minh họa.

Dùng Lá cây đại tướng quân, lá ngũ trảo và bồ công anh đem giả nhỏ với ít muối. Xong trộn với ít rượu trắng cao độ (khoảng 40 độ rượu trở lên) xào nóng lên đem đắp vào vùng cột sống bị đau.

Lá lốt



Theo Đông y, lá lốt có tác dụng giảm đau, chữa nhức mỏi. Hình minh họa.

Lá lốt thường được dùng trong các món ăn hàng ngày nhưng theo y học cổ truyền lá lốt có tác dụng giảm đau, chống viêm được dùng chữa đau lưng, nhức mỏi chân tay rất hiệu quả. Lá lốt và lá ngải cứu, liều lượng bằng nhau, giã nát, chế thêm giấm, chưng nóng đắp, chờm ngày 2 lần để giảm đau lưng.

Cây xấu hổ



Cây mắc cỡ (xấu hổ). Hình minh họa.

Trong y học cổ truyền cây xấu hổ có vị ngọt, hơi se, tính hơi hàn, có tác dụng trấn tĩnh, an thần, chống viêm. Nó được coi là cây thuốc nam chữa đau lưng nhức mỏi xương. Mỗi ngày dùng từ 15-20 rễ cây xấu hổ đã sao vàng uống thay nước sẽ trị được bệnh đau lưng.

Ớt



Trong ớt có capsicain kích thích não tiết ra hóc môn có khả năng gây tê, giảm đau. Hình minh họa.

Khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng quả ớt có chứa chất capsicain có tác dụng kích thích não tiết ra hóc môn endorphin, có khả năng gây tê và giảm đau. Trong y học cổ truyền ớt cũng được dùng để chữa trị đau lưng. Dùng 10- 15 quả ớt chín, lá đu đủ, rễ cây ớt giã nhỏ có thể cho thêm một chút rượu sau đó xoa bóp chỗ đau.

Gừng tươi



Gừng có khả năng giảm đau lưng tức thời. Hình minh họa.

Chất cay trong gừng tươi đã được chứng minh có khả năng chống lại quá trình ôxy hóa, giảm đau tức thời nhất là cơn đau lưng. Dùng 20g gừng tươi, 15g hành củ, 30g bột mỳ sao nóng rồi đáp nên chỗ đau.

Ngải cứu



Tinh dầu cineol, triclosanol... trong ngải cứu dùng chữa đau lưng rất tốt. Hình minh họa.

Ngải cứu có chứa tinh dầu cineol, tricosanol, archly… có khả năng xoa dịu dây thần kinh và thấp khớp và được dùng chữa đau lưng rất tốt. Ngải cứu rửa sạch sao nóng đắp lên chỗ đau.

Rễ cây đinh lăng



Đinh lăng có tác dụng làm thông khí huyết. Hình minh họa.

Trong y học cổ truyền đinh lăng được ví như “sâm nam” vì nó có tác dụng chữa bệnh rất lớn dùng để thông huyết bổ khí. Rễ cây đinh lăng đã được khoa học chứng minh có chứa tới 13 loại acid amin khác nhau như: lyzin, xytein, vitamin B1… Ngoài ra nó còn chứ một số hoạt chất có lợi khác như: saponin trerpe, alcalot. Dùng từ 20-30g rẻ đinh lăng sắc uống hàng ngày để trị đau lưng.