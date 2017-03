7 dấu hiệu chứng tỏ nam giới có tinh binh khỏe mạnh

Không có cách nào dễ dàng để đánh giá chất lượng tinh dịch của bạn ngoài cách đến gặp bác sĩ và tìm hiểu cho chắc chắn. Trong khi chờ đợi, dưới đây là dấu hiệu khoa học cho thấy bạn đã có tinh trùng khỏe mạnh.





Bạn có thân hình săn chắc

Trên thực tếkhông cần phải có cơ bụng 6 múi, miễn là bạn không có bụng bia, thì tinh trùng chắc chắn đủ khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu từ Hà Lan đã phát hiện ra rằng những người đàn ông với chu vi vòng eo lớn hơn hoặc bằng 102 cm có nồng độ và tốc độ di chuyển tinh trùng thấp hơn so với những người khác.

Các nhà nghiên cứu không chắc chắn lý do một vòng eo quá khổ lại có hại cho tinh trùng. Nhưng họ tin rằng, quá nhiều thịt mỡ thừa ở vòng hai gây trở ngại cho việc sản xuất hormone giới tính, cũng như việc sản xuất và phát triển của tinh trùng.

Bạn có gương mặt nữ tính

Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha và Phần Lan gần đây đã phát hiện ra rằng những người đàn ông có khuôn mặt được đánh giá nam tính, tức là rộng và vuông hơn lại có chất lượng tinh dịch kém hơn so với chàng trai có khuôn mặt nữ tính hơn.

Một lý do có thể giả định về "lý thuyết cân bằng". Đơn giản, mỗi người đàn ông có lượng năng lượng cố định dành cho mục đích sinh sản. Năng lượng này được phân phối cho một số khu vực khác nhau. "Vì vậy, nếu một người đàn ông tiêu thụ nhiều tài nguyên hơn vào sản xuất tinh dịch, anh ta có thể có ít nguồn lực để phát triển các đặc điểm giới tính thứ cấp hấp dẫn, chẳng hạn đường nét nam tính trên khuôn mặt", tác giả nghiên cứu tiến sĩ Jukka Kekäläinen nói.

Bạn thích ăn cá

Hãy suy nghĩ về những thực phẩm chứa protein bạn thích ăn: đỏ, mặn và đã qua chế biến? Vậy thì tinh dịch của bạn phải trả giá rồi.

Các nhà nghiên cứu Đại học Harvard phát hiện ra rằng những người đàn ông ăn thịt chế biến sẵn hầu hết có số lượng tinh trùng hình dạng bình thường thấp hơn đáng kể so với người khác. Mặt khác, cá lại có tác dụng bảo vệ tinh trùng. Những người đàn ông thích ăn cá, đặc biệt cá hồi và cá ngừ có nồng độ tinh trùng cao hơn 65% so với những người ít ăn cá.

Cá chứa axit béo omega-3 đóng một vai trò trong sản xuất tinh trùng, các nhà nghiên cứu nói. Vì vậy, để tăng cường sức khỏe của con giống, bạn nên ăn cá.

Bạn không thích mặc quần bó sát

Những chiếc quần chật, bó sát có thể bóp nghẹt tinh trùng của bạn. Một nghiên cứu từ Anh năm 2012 phát hiện ra rằng những người đàn ông mặc quần đùi thay vì đồ lót bó sát có tinh trùng di chuyển nhanh hơn 24%. Tốc độ bơi của tinh trùng rất quan trọng, bởi vì tinh trùng bơi chậm sẽ khó tiếp cận trứng và thụ tinh thành công.

Đồ lót rộng rãi, vừa vặn giúp nhiệt độ tinh hoàn thấp hơn so với đồ lót bó sát, do đó giúp cải thiện chất lượng tinh trùng, tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Andrew Povey nói. Ngoài ra còn có bằng chứng cho thấy nhiệt độ cao có thể cản trở tinh hoàn sản xuất tinh trùng, ông nói. Vì vậy, nếu bạn muốn con giống được an toàn, đừng mặc đồ lót chật.

Bạn chăm tập thể dục

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard phát hiện ra rằng những người đàn ông vận động hơn 15 giờ mỗi tuần có khả năng bơm máu tốt hơn cũng như có nồng độ tinh trùng cao hơn 73% so với những người lười vận động.

Tập thể dục không chỉ giúp bạn có một thân hình cân đối mà còn tốt cho sức khỏe sinh sản. Tập thể dục giúp tăng cường bơm chất chống oxy hóa trên khắp cơ thể. Vì vậy, thường xuyên tập thể dục thực sự có thể ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại các tế bào tinh trùng.

Vì vậy, bạn nên tập thể dục thay vì nằm trên ghế dài để xem TV hoặc lướt web. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chàng trai xem TV nhiều hơn 20 giờ mỗi tuần có nồng độ tinh trùng thấp hơn 44% so với những người khác.

Bạn có giọng nói cao

Đừng nghĩ đây là giọng nói the thé, nghe chói tai, chỉ là không nói ồm ồm thôi. Đàn ông nói giọng khàn, ồm ồm, thường có tinh trùng yếu hơn, theo một nghiên cứu của Đại học Tây Austrlia.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong khi phụ nữ đánh giá những người đàn ông có giọng ồm, trầm là nam tính, hấp dẫn, thì người sở hữu loại giọng này lại có nồng độ tinh dịch thấp hơn.

Nồng độ testosterone có thể là một lời giải thích cho điều này, theo tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Leigh Simmons. Testosterone là chỉ điểm cho các dấu hiệu nam tính hơn trên khuôn mặt và khiến giọng nói trầm hơn, nhưng quá nhiều testosterone lại ngăn chặn sự sản xuất tinh trùng.

Bạn không ăn thức ăn thừa trong hộp nhựa

Trong những đêm làm việc khuya, bạn dễ dàng ăn những đồ ăn nguội được hâm nóng nhờ lò vi sóng. Có lẽ bạn không biết rằng, thức ăn thừa trong hộp nhựa có thể hủy hoại tinh trùng. Bisphenol-A (BPA), một hóa chất có thể ngấm từ nhựa vào thực phẩm khi đun nóng và sau đó đi vào cơ thể.

Các nhà nghiên cứu Đan Mạch phát hiện ra những người đàn ông có lượng BPA cao trong nước tiểu thì có tinh trùng hoạt động kém hơn so với những người khác.

Các nhà khoa học không chắc chắn chính xác BPA đã ảnh hưởng đến tinh dịch như thế nào, nhưng họ nghĩ rằng BPA có thể ảnh hưởng đến hoạt động của estrogen và androgen trong mào tinh hoàn. Và điều này có thể cản trở sự phát triển bình thường của tinh trùng.