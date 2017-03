8 điều phụ nữ không biết về nam giới và sex

Có một khuôn mẫu chung cho rằng với nam giới, sex như một chiếc bánh pizza, ngay cả khi không ngon nó vẫn tốt. Đó là một trong nhiều hiểu lầm. "Chúng ta thường xuyên nói về những khác biệt về đàn ông và đàn bà nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đã phóng đại điều đó", Abraham Morgentaler, tác giả cuốn sách "Tại sao đàn ông giả vờ lên đỉnh: Tất cả những bí mật khó ngờ về đàn ông và sex", nói.

Trong vai trò phụ trách trang Men's Health ở Boston (Mỹ) và một giáo sư lâm sàng về tiết niệu tại ĐH Y Harvard, Morgentaler đã trợ giúp nhiều nam giới cải thiện đời sống chăn gối của mình hơn 25 năm qua.

Dưới đây là những chia sẻ của Morgentaler về một số điều đáng ngạc nhiên phụ nữ không biết về nam giới và đời sống tình dục của họ.

Đàn ông có thể giả vờ lên đỉnh và nhiều người làm vậy

Trong một trường hợp được đề cập trong sách, một người đàn ông tìm đến Morgentaler phàn nàn rằng không thể biết làm cách nào để ngừng giả vờ đạt cực khoái với người yêu. Anh chàng không thể lên đỉnh trong hầu hết lần giao hợp với đối tác nhưng từ khi có bạn gái mới, anh phải cố giả vờ để không làm buồn lòng người yêu. Chuyện này có sốc không? Thực tế, đây không phải trường hợp duy nhất. "Khi viết xong cuốn sách, tôi kể lại chuyện này, và thật đáng kinh ngạc, rất nhiều nam giới nói họ cũng từng giả vờ khi ân ái", Morgentaler cho biết.

Vậy đàn ông giả vờ đạt cực khoái thì có vấn đề gì không và bằng chứng gì cho thấy việc này? Nếu hai người dùng bao cao su khi yêu, bạn có thể không nhận biết được chàng có xuất tinh thật sự hay không (vì anh ấy sẽ xử lý mọi thứ nhanh chóng). Nếu các bạn không dùng bao cao su, thường nảy sinh câu hỏi bao nhiêu lượng tinh dịch đã chảy ra và người phụ nữ có nhận ra không.

Ảnh minh họa:Mindfulattractionplan.com.

Cơn cực khoái của nam giới không phải lúc nào cũng có bằng chứng

Theo Morgentaler, trong một số trường hợp, đàn ông có thể đạt cực khoái thực sự mà không xuất tinh. Một số nam giới bị tiểu đường, lối mở đến bàng quang không đóng lại tốt và tinh dịch có thể ngược dòng vào bàng quang (và sẽ thoát ra khi họ đi tiểu sau khi quan hệ tình dục). Một trường hợp ít phổ biến hơn cũng gặp tình trạng này là đàn ông cao tuổi đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt. Thực tế, những người thực hành Tantric sex thường tin rằng nam giới có thể trải nghiệm cực khoái mà không xuất tinh.

Đàn ông giả vờ cực khoái vì những lý do giống như phụ nữ

Hầu hết nam giới Morgentaler từng điều trị cho biết, lý do lớn nhất khiến họ giả vờ là bởi không thể lên đỉnh được thực sự trong cuộc yêu. Có thể do họ uống quá nhiều, họ cảm thấy lo âu hay có bệnh lý về lo âu hay trầm cảm khiến khó đạt cực khoái. Và họ sợ nếu biết sự thật này, bạn tình sẽ thất vọng, tự ái. "Điều này hầu như giống với những gì xảy ra ở phụ nữ. Về cơ bản, cả hai giới giả vờ vì những lý do không vị kỷ. Tất nhiên, không bao giờ nên giả vờ, dù vì điều gì", Morgentaler nói.

Nam giới trẻ tuổi cũng gặp vấn đề về cương dương

Không chỉ đàn ông trên 40 mới phải tìm đến các liệu pháp tình dục và những viên thuốc hỗ trợ cương dương màu xanh. "Nam giới, gồm cả người trẻ - có rất nhiều vấn đề về sex", Morgentaler cho biết. Đó không chỉ là vấn đề về cương dương mà họ còn đối mặt với chứng xuất tinh sớm, ảnh hưởng tới 20% nam giới.

Đàn ông không phải lúc nào cũng ham muốn

Ý tưởng cho rằng đàn ông lúc nào cũng sẵn sàng cho chuyện ấy thực sự không đúng. Nó có thể đúng với những gã trai 18 tuổi nhưng mọi điều thay đổi khi bạn ngày càng phải gánh nhiều trách nhiệm. Chúng ta nghĩ rằng sẽ là bình thường khi phụ nữ không ham muốn vì căng thẳng hay ngập đầu với công việc, nhưng vì một số lý do, chúng ta giả định nam giới miễn dịch với những thứ như vậy. Điều này thực sự không đúng. Vì vậy nếu đêm nay anh ấy thực sự không hứng thú, đừng băn khoăn, điều đó hoàn toàn bình thường.

Nam giới thường quan tâm tới sự hài lòng của bạn tình hơn của chính mình

Có một lầm tưởng rằng nam giới thường có đôi chút ích kỷ trên giường. Nhưng từ các trường hợp Morgentaler từng trị liệu, ông thấy thực tế ngược lại. Nam giới, cũng như phụ nữ, thường quan tâm nhiều hơn đến việc làm thỏa mãn nửa kia của mình. Khi một người đàn ông có tình cảm với một người phụ nữ, trong cuộc ái ân, sự tập trung nhằm thỏa mãn bản thân của anh ta chuyển sang mong muốn tạo được hình ảnh đẹp trong mắt bạn tình.

Một trong những trường hợp ấn tượng với chuyên gia về tiết niệu và tình dục là một bệnh nhân bị liệt và cuối cùng đã có thể quan hệ với vợ nhờ sự trợ giúp của thuốc tiêm vào dương vật. Bệnh nhân đã rất phấn khích và nói với Morgentaler anh ta cảm thấy mình như được hồi sinh - mặc dầu, bản thân anh không thể có bất cứ cảm giác thỏa mãn nào. "Câu chuyện thật đó cho thấy điều thực sự có ý nghĩa với nam giới là mang đến niềm hạnh phúc đích thực cho bạn tình trong cuộc yêu. Anh ta làm mọi thứ không phải vì chính mình mà cố gắng để tạo cảm giác cho nửa kia", Morgentaler nói.

Một số nam giới vô cùng nhạy cảm về chuyện giường chiếu

Morgentaler từng có những bệnh nhân rối loạn chức năng tình dục chỉ vì một lời bình luận tiêu cực hay trải nghiệm tình dục tồi tệ. Từ những người đàn ông đầy uy quyền ở công sở tới những anh chàng lêu lổng phá phách, đều bị tác động mạnh khi phát hiện vợ giả vờ đạt cực khoái. Những trường hợp này cho thấy sự tự tin và nam tính của đàn ông bắt nguồn mạnh mẽ từ cách họ nhìn nhận chính mình qua đôi mắt của bạn tình.

Rõ ràng điều này không có nghĩa là bạn nên nói dối chàng trai của mình rằng tất cả mọi điều chàng làm trên giường thật tuyệt (dù sự thật không phải thế), nhưng Morgentaler khuyên có thể dùng cách khác. Nếu phụ nữ muốn biết bí quyết để duy trì một mối quan hệ tích cực thì đó là, nếu nửa kia thực hiện việc gì đó rất tốt cho bạn trong cuộc yêu, hãy cho anh ấy biết, chỉ cần thổ lộ đơn giản như "điều đó thật tuyệt". Điều này sẽ làm nên những điều kỳ diệu.

Nam giới có thể ít ham muốn hơn bạn tình của họ

Theo Morgentaler, chúng ta đang ở giữa thời kỳ có sự thay đổi lớn về tình dục. Phụ nữ ngày nay được giải phóng tình dục nhiều hơn và thoải mái hơn khi đòi hỏi chính xác điều họ muốn trên giường. Đó là một điều tích cực. Thú vị là điều này lại tạo ra nhiều công việc hơn cho các bác sĩ như Morgentaler.

Dễ thấy nam giới đã quen với việc bị bó buộc vào khuôn mẫu cho rằng họ nên có ham muốn cao hơn, mặc dù điều đó không đúng. "Điều tôi thấy ngày càng nhiều hiện nay là nam giới tìm tới phòng khám và mô tả một mối quan hệ mà bạn tình hay bạn đời của họ muốn sex nhiều hơn họ muốn", Morgentaler nói.

Điều đó không phải do ham muốn của họ quá thấp, chỉ là một số phụ nữ có nhu cầu cao. Điều này lúc nào cũng có nhưng vì truyền thống văn hóa, trước đây họ không dám thể hiện nhiều như hiện nay. Ngày càng nhiều nam giới tìm tới chuyên gia tình dục để nhờ giúp họ làm sao cải thiện nhu cầu tình dục, sao cho phù hợp với mức độ ham muốn của nửa kia. Những người đàn ông có thể "yêu" 1-2 lần một tuần, hay một đêm thậm chí còn tìm tới Viagra để có thể đủ sức làm lần thứ 3 - ngay cả khi họ thực sự không có vấn đề gì về cương dương.

Chuyên gia không có ý nói phụ nữ nên ham muốn ít đi hay phải xấu hổ vì những khát khao của mình. Thay vì đó, cả hai giới cần phải chấp nhận rằng xảy ra sự lệnh pha về ham muốn (theo cả hai hướng, nam ít hơn nữ hoặc ngược lại) là điều hoàn toàn tự nhiên, và có thể thấy chuyện này ngày càng phổ biến. "Việc các đôi chia sẻ và trò chuyện với nhau như thế nào về điều này rất quan trọng. Có thái độ tôn trọng nhu cầu tình dục của người khác cũng là một điều cần thiết nữa", bác sĩ Morgentaler nói.

Theo Vương Linh (VNE/Womenshealthmag)