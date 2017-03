8 nguyên nhân khiến tay chân bạn lúc nào cũng lạnh

Hội chứng Raynaud

Theo Prevention, đây là triệu chứng gây co thắt mạch do lạnh hoặc cảm xúc mạnh, khiến máu lưu thông chậm và ít tới các chi nên tay chân thường lạnh hơn so với những bộ phận khác. Lúc này, ngón tay chân bị tê, ngứa ran, thậm chí đau đớn, chuyển sang màu trắng hoặc màu đỏ.

Suy giáp

Các tuyến giáp có liên quan mật thiết với nhiệt độ của cơ thể. Khi nó bị rối loạn, các chức năng cơ thể hoạt động chậm lại, bạn sẽ gặp phải các triệu chứng như mệt mỏi, táo bón, tăng cân và cảm giác luôn bị lạnh, đặc biệt ở đầu các ngón tay, ngón chân. Suy giáp thường gặp nhất ở phụ nữ và những người trên 50 tuổi.



Hội chứng raynaud là một trong những nguyên nhân khiến tay chân bị lạnh. Hình minh họa.

Lưu thông máu kém

Điều này xảy ra khi dòng máu vận chuyển dinh dưỡng và oxy trong cơ thể giảm, hoặc tim không thực hiện tốt việc cung cấp máu đến các bộ phận (suy tim), có vật cản trở dòng máu (tắc nghẽn cholesterol trong động mạch lớn hay các mao mạch nhỏ). Lúc này, máu về tay chân, bộ phận xa trái tim nhất, giảm nên chúng thường bị lạnh hơn, đặc biệt vào mùa đông.