Ăn kiêng kiểu Địa Trung Hải giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Một nghiên cứu kéo dài trong 10 năm cho thấy những người thực hiện chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải sẽ giảm được 47% nguy cơ mắc các bệnh về tim so với những người khác.



Trên thực tế, ăn kiêng kiểu Địa Trung Hải có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tim mạch tốt hơn so với tập thể dục.



Đây là nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu về nguy cơ mắc bệnh tim trong thời gian nghiên cứu 10 năm với các đối tượng nghiên cứu thuộc mọi lứa tuổi thay vì chỉ tập trung vào người trung niên.



“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải có tác dụng hiệu quả với tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi, cả những người khỏe mạnh và những người đang có vấn đề về sức khỏe,” Ekavi Georgousopoulou, một nghiên cứu sinh tiến sĩ thuộc Đại học Harokopio ở Athens, Hy Lạp cho biết.



Một nhóm gồm 2.500 người trưởng thành ở Hy Lạp từ 18 đến 89 tuổi đã cung cấp các thông tin về sức khỏe của họ, bao gồm thông số về y tế, lối sống và thói quen ăn uống cho nhóm nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2012.



Chế độ ăn uống được chấm điểm để thể hiện sự liên quan với chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải.



Mỗi một điểm tăng lên trong thang điểm từ 1-55 tương ứng với 3% giảm nguy cơ mắc bệnh, và độc lập với những nguy cơ khác bao gồm tuổi tác, giới tính, tiền sử gia đình, chỉ số BMI, thói quen hút thuốc, căng thẳng, bệnh tiểu đường và lượng cholesterol cao. Những người đạt điểm cao nhất (chiếm 1/3 số đối tượng nghiên cứu) tránh được 47% nguy cơ mắc bệnh tim.



Trong cả nhóm đối tượng nghiên cứu, có gần 20% nam giới và 12% phụ nữ mắc hoặc tử vong do bệnh tim. Điều này đã củng cố kết quả của các nghiên cứu trước đó rằng việc là nam giới, cao tuổi, mắc bệnh tiểu đường và inflammation có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim mạch hơn.



Chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải chủ yếu có rau và hoa quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, hạt khô, cá, dầu ô liu và một ly rượu vang.



“Vì chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải được xây dựng dựa trên các nhóm thực phẩm rất dễ tìm, nên tất cả mọi người đều có thể ăn kiêng theo chế độ này để bảo vệ họ khỏi nguy cơ mắc bệnh tim mạch,” Georgousopoulou cho biết./.