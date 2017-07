'Ăn theo' năm nhuận, muỗi vằn tác oai tác quái

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh thông tin trên trong buổi giám sát hoạt động phòng, chống SXH trên địa bàn TP.HCM vào sáng 19-7. Theo ông Long, SXH trên địa bàn TP.HCM hiện có xu hướng gia tăng, do đó TP cần tăng cường công tác tuyên truyền diệt lăng quăng và xử phạt tổ chức, cá nhân không tham gia phòng chống dịch bệnh.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã khảo sát công tác phòng chống SXH trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát hiện lăng quăng trong vật thải đọng nước. Ảnh: TRẦN NGỌC



Tại căn nhà ở tổ 82 (khu phố 5), ông Long tỏ vẻ không hài lòng khi thấy nhiều vật dụng đọng nước có lăng quăng. Một mặt hướng dẫn chủ nhà cách thức diệt lăng quăng, một mặt ông Long đề nghị chính quyền địa phương cần tăng cường vận động các hộ dân tự giác diệt lăng quăng.

Tiếp đó, ông Long thị sát hoạt động điều trị bệnh nhân SXH tại BV các bệnh nhiệt đới TP.HCM. TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu (Giám đốc BV) cho biết trong sáu tháng đầu năm 2017 đã có 4.328 ca SXH điều trị tại BV, tăng 34 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016 (4.292 ca).

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính từ đầu năm 2017 đến ngày 6-7, TP ghi nhận 9.628 ca SXH, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016 (8.422 ca), trong đó có ba trường hợp tử vong do SXH và một ca tử vong có yếu tố liên quan đến SXH. Cạnh đó, TP.HCM cũng ghi nhận 17/24 quận, huyện có số ca mắc SXH nhập viện tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM về công tác phòng chống dịch bệnh SXH trên địa bàn.