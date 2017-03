Ăn thịt chó, hãy coi chừng!

Chưa có kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm Ông Phan Xuân Thảo, chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết thú y có kiểm dịch chó khi vận chuyển từ địa bàn này qua địa bàn khác để ngăn ngừa bệnh dại, chứ không kiểm soát về mặt giết mổ cũng như kiểm tra vệ sinh thực phẩm trên thị trường. Ông Thảo nhìn nhận do chưa có văn bản, chế tài cụ thể nào quản lý việc giết mổ loài động vật này. Dù Chi cục Thú y TP.HCM đã có văn bản trình UBND TP đề xuất với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn chỉ đạo vấn đề này, nhưng cho đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Theo ông Thảo, việc giết mổ chó tại các địa phương là hình thức kinh doanh trái phép, chính quyền địa phương có thể kiểm tra, xử lý. Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa - chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông (H.Củ Chi), việc kiểm dịch thịt chó chưa có hướng dẫn. Trung tâm Y tế dự phòng H.Củ Chi có phối hợp với trạm y tế của xã kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, chủ yếu kiểm tra về vệ sinh thức ăn, khu vực nấu nướng.