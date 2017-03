Ăn thịt gia súc chết, 9 người mắc bệnh than

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Giang, tại huyện Mèo Vạc đã có một số trường hợp nghi mắc bệnh than xảy ra tại xã Niêm Tòng. Sở Y tế Hà Giang đã tiến hành kiểm tra, kết quả các bệnh nhân đều ăn gia súc bị bệnh nhiệt thán.

Từ ngày 11-9 ở thôn Cốc Pại (xã Niêm Tòng), có 1 con bò và 1 con dê chết. Do chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nên người dân ở đây đã đem giết mổ và sử dụng làm thực phẩm tại 13 hộ gia đình (gồm 57 khẩu).

Ngay sau khi ăn thịt gia súc bị nhiễm bệnh nhiệt thán chết, từ ngày 17-9 đến 9-10, Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc đã ghi nhận 9 trường hợp mắc bệnh có biểu hiện lâm sàng của bệnh than thể da (chưa có trường hợp nào tử vong).



Hình minh họa

Ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết bệnh than là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do trực khuẩn than (Bacillus anthrasis).

Ở môi trường bên ngoài, trực khuẩn tạo bào tử và bào tử B.anthracis rất bền vững, kể cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Dù bị khử khuẩn, trực khuẩn này vẫn có thể sống sót trong đất nhiều năm, bào tử than có thể tồn tại trong đất 5 - 10 năm.

Bệnh than thường xảy ra đối với những người có liên quan đến công việc chăn nuôi và giết thịt động vật ăn cỏ, ở những công nhân chế biến da, lông thú; những nhân viên thú y...

Bệnh than lây truyền qua da là do tiếp xúc với xác của động vật chết vì mắc bệnh than (gia súc, cừu, dê, ngựa, lợn và các súc vật khác). Khi đó, nếu do hít phải bào tử vi khuẩn, ăn phải thịt động vật bị nhiễm khuẩn... sẽ bị mắc bệnh than.

Thời gian ủ bệnh: Từ một vài giờ đến 7 ngày, hầu hết các trường hợp xảy ra trong vòng 48 giờ sau khi tiếp xúc. Bệnh than có các biểu hiện thể bệnh da, thể phổi và thể ruột. Nơi nhiễm khuẩn không được điều trị có thể lan tới các hạch bạch huyết vùng rồi vào máu gây nhiễm trùng huyết và tổn thương não.

Tỷ lệ tử vong bệnh than thể da nếu không được điều trị từ 5 - 20%. Nếu điều trị kháng sinh có hiệu quả ít khi xảy ra tử vong.

Trong những năm gần đây tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Giang vẫn ghi nhận rải rác một số trường hợp mắc bệnh than.

Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các Sở Y tế phòng chống bệnh than. Theo đó, các Sở Y tế tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh than, lấy mẫu bệnh phẩm, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, tập trung vào các khu vực có ổ dịch đang hoạt động và nơi có ổ dịch cũ, triển khai kịp thời các biện pháp quản lý bệnh nhân và vệ sinh môi trường để xử lý triệt để ổ dịch, không để xảy ra tử vong và hạn chế lây lan.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân tới từng hộ gia đình về các biện pháp phòng, chống bệnh than, tập trung vào các biện pháp vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm, không tiếp xúc, không buôn bán, không sử dụng súc vật và sản phẩm từ súc vật bị bệnh làm thực phẩm, thực hiện tốt công tác vệ sinh trong chăn nuôi.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý các ổ dịch bệnh nhiệt thán trên gia súc; Xử lý tốt các gia súc bị bệnh, kịp thời thông báo về tình hình dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để lây nhiễm sang người.

Để phòng chống bệnh Than, Cục Y tế dự phòng, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh:

Bệnh lây trực tiếp từ gia súc bị bệnh sang người, do vậy biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất là không được tiếp xúc, giết mổ và ăn thịt gia súc mắc bệnh. Khi gia súc mắc bệnh phải tiêu hủy và chôn xa nơi ở theo hướng dẫn của ngành thú y.

Những người thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi hoặc xác súc vật bị ốm chết không rõ nguyên nhân nên mang ủng, găng tay cao su, quần dài và áo sơ mi dài tay.

Tránh vùng da hở, da bị tổn thương tiếp xúc với gia súc. Sau khi tiếp xúc với vật nuôi phải rửa tay và bất kỳ chỗ da nào hở ra bằng xà phòng dưới vòi nước.

Những nơi có ổ bệnh xảy ra, cần triển khai phun hóa chất xử lý môi trường, xử lý chất thải của gia súc và chất thải người bệnh theo đúng hướng dẫn của ngành thú y và y tế.

Đặc biệt, khi người trong gia đình có biểu hiện mắc bệnh than, phải kịp thời đến các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, chăm sóc và điều trị.