Anti vaccine: Trào lưu nguy hiểm!

Tội đồ với dân tộc! Hơn 20 năm làm trong ngành nhiễm, tôi là người thấu hiểu rất nhiều về tầm quan trọng của vaccine. Nhìn thấy một đứa trẻ ho gà ho sặc sụa xanh mặt; nhìn một đứa trẻ bị viêm màng não đến yếu tay yếu chân hay thậm chí động kinh; nhìn một đứa trẻ mắc bạch hầu viêm cơ tim đến chết, rồi phải sống đời sống thực vật… mới có thể hiểu được nỗi đau của việc không tiêm vaccine nặng nề như thế nào. Phong trào chống vaccine hiện nay không lạ gì với thế giới loài người, nước giàu hay nước nghèo gì cũng có. Họ vin vào những trường hợp tai biến sau tiêm vaccine mà đưa ra phong trào. Thế nhưng họ không hiểu được một số trường hợp đó chỉ chiếm chưa đến 1% trong tất cả trường hợp đã tiêm vaccine. Có cả những người hùa theo anti vaccine vì lo lắng cho tính mạng của con mình. Tôi đã nhiều lần lắc đầu với quan điểm của phụ huynh. Cần phải hiểu được tầm quan trọng của vaccine lớn đến thế nào. Vaccine là thành quả của khoa học. Vì có quá nhiều người chết và mắc di chứng nên người ta mới cực khổ chế tạo ra nó - vaccine. Nhà nước đưa ra một loại vaccine tốn hơn cả ngàn tỉ đồng, phải qua nghiên cứu đầy đủ chứ không ai đưa ra cẩu thả. Nhiều trường hợp tử vong sau tiêm vaccine chỉ mang tính cá thể, một phần do cơ địa của các bé. Không nên đổ lỗi hoàn toàn do vaccine rồi anti vaccine. Việc làm này vô cùng nguy hiểm, nó có thể tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát. Về lâu về dài, người anti vaccine sẽ chính là người gây tội ác với dân tộc. Do đó cần phải hiểu được vaccine quan trọng thế nào. Phụ huynh hãy sáng suốt lựa chọn cho con mình loại vaccine cần thiết, phù hợp nhất. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ, tìm hiểu thông tin nhiều nguồn trước khi đưa ra quyết định quan trọng về vaccine. BS TRƯƠNG HỮU KHANH, Trưởng khoa Nhiễm thần kinh, BV Nhi đồng 1, TP.HCM ____________________________

Thực tế cho thấy số liệu tại khoa Nhiễm thần kinh, BV Nhi đồng 1, hơn 80% trẻ mắc các bệnh về viêm não, ho gà… nằm tại bệnh viện đều không được gia đình tiêm vaccine từ nhỏ.