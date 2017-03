Áp dụng thành công kỹ thuật Rotablator nong động mạch vành

Trước đó, bệnh nhân H.X Th (70 tuổi) nhập viện tại BV Đà Nẵng vì đau thắt ngực, chụp động mạch vành phát hiện tổn thương hẹp đoạn ngắn ở động mạch vành liên thất trước.







Bệnh nhân H.X Th là trường hợp đầu tiên áp dụng kỹ thuật

Tại đây, các bác sĩ đã cố gắng nong tổn thương nhiều lần nhưng không thành công. Bệnh nhân được chuyển ra Trung tâm Tim mạch - BV TƯ Huế. Do tổn thương ngắn, ở vị trí thuận lợi nên êkíp bác sĩ tim mạch can thiệp của Trung tâm Tim mạch gồm TS Nguyễn Cửu Lợi và TS Hồ Anh Bình đã áp dụng kỹ thuật Rotablator để khoan rộng mảng vữa vôi hóa này, tạo điều kiện thuận lợi để nong và đặt stent thành công.

Được biết đây là trường hợp can thiệp mạch vành đầu tiên tại miền Trung được hỗ trợ bởi kỹ thuật Rotablator (khoan mãng vữa). Đây là kỹ thuật hiện đại với công nghệ chế tạo rất cao, gồm một đầu khoan nhỏ 1-1,5 mm, có đính nhiều mảnh kim cương rất nhỏ, được đưa vào tổn thương động mạch vành qua một dây dẫn nhỏ và được điều khiển quay với vận tốc rất cao để khoan thủng các tổn thương hẹp do mảng vữa vôi hóa.

Với việc trang bị và áp dụng kỹ thuật này trong lĩnh vực tim mạch can thiệp sẽ làm tăng khả năng can thiệp cho các tổn thương vôi hóa nặng nề mà kỹ thuật can thiệp thông thường không thành công.