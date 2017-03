Áp dụng tờ khai y tế với hành khách đến từ Công Gô để ngăn dịch Ebola

Đây là biện pháp nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh Ebola không để xâm nhập vào Việt Nam.

Trước đó, Bộ Y tế đã áp dụng Tờ khai y tế đối với hành khánh đến từ bốn nước Tây Phi là Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone.

Theo Cục Y tế Dự phòng, việc làm trên là nhằm ngăn chặn dịch bệnh do virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam, bởi dịch bệnh này tại vùng Tây phi vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ Cơ quan Đầu mối Y tế quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế Công hòa Dân chủ Công Gô, WHO, CDC và Tổ chức Bác sỹ không biên giới đã sàng lọc kỹ lưỡng 577 trường hợp bệnh viêm dạ dày ruột có sốt tại Công Gô và kết luận rằng 24 trường hợp (trong đó13 trường hợp đã tử vong) là phù hợp với định nghĩa ca bệnh do vi rút Ebola.

Ca bệnh đầu tiên là một phụ nữ mang thai, có chồng là thợ săn, anh này đã bị bệnh sau khi chế biến thịt thú rừng. Người Phụ nữ trên đã tới khám ở một phòng khám tư nhân tại địa phương khi có xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy, nôn, tiểu ra máu. Sau đó đến ngày 11-8 đã tử vong.

Do phong tục mai táng tại địa phương không chấp nhận chôn cất phụ nữ cùng với thai nhi, vì vậy phải tiến hành mổ để tách thai nhi ra khỏi thi thể người mẹ. Một bác sỹ và 2 y tá đã phơi nhiễm với thi thể của người phụ nữ này trong khi phẫu thuật, ngoài ra còn có người làm vệ sinh và một cậu bé cũng khởi phát bệnh và tử vong.

Các trường hợp tử vong khác được ghi nhận đều là những người có mối liên quan với ca bệnh đầu tiên hoặc tiếp xúc với các tử thi trong quá trình mai táng. Đến ngày 18-8 đã ghi nhận 24 trường hợp bệnh do virus Ebola, có sự lây truyền từ người sang người.

Kết quả bước đầu tại Viện Nghiên cứu Y sinh học quốc gia (INRB) ở Kinshasa và - Gabon INRB cho thấy có bốn mẫu dương tính với vi rút Ebola. Hiện đang phải chờ các kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Nghiên cứu Y học quốc tế thành phố Franceville (CIRMF) và quá trình giải trình tự gen để khẳng định chắc chắn nguyên nhân gây dịch bệnh.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay đã có gần 3.000 người nhiễm bệnh, ít nhất 1.400 trường hợp đã tử vong (trong đó có 130 nhân viên y tế).