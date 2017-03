A-Z cách để có cuộc sống hạnh phúc

Mỗi đầu năm mới, nhiều người thường hay đặt ra các mục tiêu mình sẽ quyết tâm thực hiện cho được trong năm, trong đó có quyết tâm về sức khỏe và một cuộc sống cân bằng. Huấn luyện viên vì một cuộc sống cân bằng Denise Chilton người Anh đưa ra những gợi ý từ A đến Z có thể giúp bạn luôn giữ vững, làm mới tinh thần và thể chất để kiểm soát và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Điều tuyệt vời là độ tuổi phù hợp với 26 gợi ý này trải dài 16-60.





Activity-Hoạt động: Không cần phải chạy marathon mỗi ngày, bạn chỉ cần bỏ ra 15 phút để đi bộ mỗi ngày. Gợi ý là bạn có thể xuống xe buýt sớm một chút và đi bộ đến trạm cần tới.

Breathe-Hít thở: Chúng ta hít thở mỗi giây nhưng bạn có khi nào dừng lại vài phút chỉ để tập trung vào hơi thở? Hãy nhắm mắt lại, tập trung hít sâu, thở đều. Sau vài phút bạn sẽ nhận ra hơi thở trở nên sâu hơn và bạn sẽ có cảm giác thư giãn.

Comfort Zone-Vùng an toàn: Hầu hết chúng ta thích sự an toàn và ổn định nhưng việc làm một điều gì đó mới mẻ, ra khỏi vùng an toàn cũng thú vị và có nhiều lợi ích. Ban đầu bạn có thể có chút sợ hãi nhưng điều này thật sự tốt cho não của bạn.

Do-Hành động: Làm điều gì đó tử tế cho người khác không những giúp ích cho họ mà còn giúp bạn có tâm trạng tốt. Có thể điều này chưa là bản tính của bạn nhưng hãy cố gắng làm quen với nó.

Energy Levels-Mức năng lượng: Trong ngày chúng ta thường có những thời điểm năng lượng nằm ở mức cao nhất, cũng như thấp nhất. Nhớ rằng hãy luôn làm các công việc bạn không thật sự yêu thích khi bạn đang có mức năng lượng cao nhất.

Friends-Bạn bè: Hãy dành thời gian cho bạn bè, những người luôn khiến bạn cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Nếu quá bận không thể gặp, hãy thường xuyên gọi điện thoại cho nhau, bạn sẽ cảm thấy tâm trạng khá hơn ngay sau đó.

Gratitude-Biết ơn: Bí quyết của hạnh phúc là hãy hướng sự chú ý về những điều bạn đang có chứ không phải những điều bạn không có. Mỗi ngày, trước khi ngủ hãy ghi chú lại ba điều bạn cảm thấy biết ơn trong ngày. Đó có thể là về chồng/vợ bạn, về con bạn, về ngôi nhà ấm áp của bạn, hay về bữa tối ngon lành bạn được ăn.

Healthy Treats-Giữ cơ thể khỏe mạnh: Chúng ta biết nước, rau, quả giúp cơ thể khỏe mạnh và năng động, duy trì lượng đường huyết cân bằng mang lại tâm trạng tốt. Nên chọn thực phẩm giúp cơ thể khoẻ mạnh, tốt cho não và giúp cân bằng tâm trạng như các loại hạt, cá…

Interests-Điều quan tâm: Dành thời gian trong ngày cho những điều bạn thật sự muốn làm và khiến bạn luôn cảm thấy thư giãn, chẳng hạn nấu ăn, may vá, chơi ô chữ… việc này rất tốt cho não.

Journal-Viết nhật ký: Viết ra tâm trạng giúp bạn quản lý được cảm xúc. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy không vừa ý một ai và muốn tránh tranh cãi, hãy tạm ngưng đối đầu, ngồi xuống và viết ra cảm xúc của mình, bạn sẽ kiểm soát được nó.

Kindness-Tử tế: Có một điều ít ai nhận ra chúng ta thường hay là kẻ thù lớn nhất của chính mình. Chúng ta thường dằn vặt chính mình vì những điều đã xảy ra không giống mong muốn của mình. Hãy tử tế với chính mình, hãy thường xuyên tự hỏi liệu mình đã đủ tử tế với chính mình chưa.

Laughter-Tiếng cười: Lần gần nhất bạn có một trận cười thật sự khiến bạn đau cả bụng là khi nào? Cười giúp thư giãn toàn thân, giảm căng thẳng, lo âu và sợ hãi. Cố gắng đừng để bản thân lúc nào cũng nghiêm nghị.

Music-Âm nhạc: Âm nhạc có chức năng cải thiện tâm trạng nhanh chóng. Nếu cuộc sống bạn đang không bằng phẳng, những bài nhạc buồn chỉ làm tâm trạng bạn tệ hơn. Các nhà khoa học đã chứng minh, nghe những bài nhạc vui vẻ, lạc quan sẽ giúp cải thiện tâm trạng.

No-Nói Không: Nhiều người cảm thấy rất khó nói không trước yêu cầu của người khác dù bản thân không hề thoải mái và cảm thấy bị ép uổng. Hãy sưu tầm vài cụm từ có thể giúp bạn nói không một cách lịch sự với yêu cầu của người khác mà bạn không muốn làm.

Organization-Tổ chức lại: Thỉnh thoảng tổ chức, sắp xếp lại những phần bừa bộn trong cuộc sống của bạn sẽ mang lại cho bạn sự hài lòng lớn. Bắt đầu bằng những việc đơn giản như dọn dẹp lại tủ đồ. Có thể nhờ bạn bè, gia đình tham gia để đông vui hơn. Mang quần áo thải ra cho người thiếu thốn sẽ mang lại niềm vui cho cả hai.

Perfection-Hoàn hảo: Cho phép bản thân không hoàn hảo. Rất nhiều người trong chúng ta luôn cố gắng đạt tới sự hoàn hảo dù cảm thấy kiệt sức. Nên thể hiện tốt nhất khả năng mình có hơn là cố gắng trở thành người tốt nhất, bạn sẽ không cảm thấy bị áp lực.

Questions-Cách đi đến quyết định: Khi cần có một quyết định lớn trong cuộc đời, hãy đặt cho mình những câu hỏi tích cực. Ví như khi được đề nghị một công việc mới, thông thường câu hỏi được đặt ra trong đầu sẽ là “Điều gì xảy ra nếu mình không thích nó?”. Hãy thay nó bằng các câu hỏi lạc quan hơn như “Mình sẽ khuyên thế nào nếu bạn mình gặp tình huống này?”.

Reading-Đọc sách: Không có gì khiến cho cuộc sống bạn dễ thương hơn một cuốn sách tốt. Vì vậy hãy dành thời gian trong ngày đọc chúng, đừng để dành chúng đến kỳ nghỉ lễ. Tiến thêm một bước là tham gia hoặc thậm chí tự mở một câu lạc bộ sách.

Silencing your Gremlin-Tập chế ngự bản thân: Chúng ta đều có một kẻ phá hoại bên trong mình. Đó là một giọng nói vô hình trong đầu điều khiển chúng ta làm những điều không có lợi cho sức khỏe và tâm trạng. Hãy cố nhận ra khi nào nó đang cố kiểm soát bạn và tìm cách chiến thắng nó, tốt nhất làm một việc gì khác để xao lãng.

Time-Sử dụng thời gian hợp lý: Điều này rất quan trọng. Hãy cố nhận ra cách bạn đang lãng phí thời gian, khắc phục chúng, dành thời gian đó cho những điều quý giá hơn.

Unusual-Làm điều khác thường: Những điều khác thường khiến cuộc sống đa dạng, nhiều sắc màu hơn. Thỉnh thoảng hãy làm điều gì đó khác bình thường để cuộc sống vui vẻ hơn.

Victim-Cho phép mình yếu đuối: Nên nhớ bạn là con người, không phải lúc nào cũng phải gồng lên để chống đỡ cảm xúc. Thỉnh thoảng nên cho phép bản thân yếu đuối và bi quan trong 10 phút, miễn sau đó tích cực trở lại.

Words of Inspiration-Kích thích cảm xúc: Các câu nói, ý tưởng, hình ảnh, clip hài hước trên mạng xã hội luôn khiến chúng ta cười vui vẻ. Hãy thu thập chúng và xem lại khi có thời gian.

X-Factor-Nhân tố bí ẩn: Mỗi người chúng ta đều có một nhân tố bí ẩn bên trong, có thể là một ca sĩ, một đầu bếp… Hãy nhận ra điểm mạnh của mình và tự tin thể hiện nó.

Yoga-Tập Yoga: Đây là một trong những môn thể dục phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Nó không chỉ giúp bạn thư giãn cơ thể mà cả tinh thần.

Zzzzzz-Ngủ: Đi ngủ vào một giờ cố định là một thói quen tốt. Thỉnh thoảng có ngủ ít một chút trong dịp lễ hội cũng không nên căng thẳng quá, miễn sau đó bù lại bằng việc đi ngủ sớm vào đêm sau, đảm bảo bạn sẽ vẫn thấy sảng khoái sau khi thức dậy.