Ba khó khăn lớn của ngành ghép tạng

Thứ hai là vấn đề trang thiết bị, điều phối, ứng dụng công nghệ thông tin... Khó khăn thứ ba là tài chính, do bệnh nhân nghèo trong khi BHYT chưa đủ điều kiện chi trả hết, do vậy cần phải vận động xã hội…”. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ như trên tại lễ vinh danh những người hiến tạng. Sự kiện do BV Chợ Rẫy, BV 115 và BV Nhi đồng 2 tổ chức ngày 21-3.

Tại buổi lễ, người đứng đầu ngành y tế đã bày tỏ lòng tri ân đối với những người cho tạng đã chết, gia đình những người cho tạng đã chết, những người còn sống cho tạng... Dịp này, Bộ trưởng cũng đã trao tặng kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân và thẻ BHYT cho 403 người hiến tạng khu vực phía Nam.

Được biết từ năm 1992 đến cuối 2014, cả nước đã ghép thận cho 1.200 trường hợp, ghép gan 30 trường hợp, 10 trường hợp được ghép tim và một trường hợp được ghép thận-tụy. Riêng ba BV Chợ Rẫy, BV 115 và BV Nhi đồng 2 đã ghép được 456 ca thận, 11 ca gan...

DUY TÍNH