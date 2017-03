Ba kịch bản đối phó với Ebola

Chiều 6-8, Bộ Y tế có công văn khẩn gửi các bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao và GTVT đề nghị phối hợp giám sát bệnh Ebola. Bộ Y tế đề nghị các bộ nói trên chỉ đạo thực hiện khai báo y tế đối với khách đến từ bốn nước Tây Phi có dịch (Guinea, Leberia, Sierra Leone và Nigeria) trong vòng 21 ngày. Khi nghi ngờ khách mắc bệnh Ebola, kiểm dịch viên y tế tiến hành cách ly triệt để và thực hiện các biện pháp xử lý. Áp dụng tờ khai y tế bắt đầu lúc 0 giờ ngày 15-8 tại tất cả cửa khẩu quốc tế. _________________________________________ 730 là số người tử vong do dịch Ebola gây ra tại 11 quốc gia châu Phi. Hiện có hơn 1.320 người mắc. Dịch bệnh diễn ra tại khu vực dân cư biến động qua biên giới và lây truyền qua đường hàng không. Dịch bệnh còn đe dọa tính mạng của bác sĩ, nhân viên y tế khi trực tiếp chăm sóc bệnh nhân nhiễm bệnh. Do chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên việc phòng, chống vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất. TS MARGARET CHAN, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Phòng bệnh Ebola bằng cách tránh tiếp xúc với người bệnh; khi cần tiếp xúc phải sử dụng trang bị phòng hộ cá nhân. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, thường xuyên lau chùi nền nhà, vật dụng, cầu thang… Nếu có biểu hiện bệnh Ebola phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. Ông TRẦN ĐẮC PHU, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng