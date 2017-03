Bác sĩ bị tố tắc trách làm sản phụ tử vong

(PL)- Liên tục hơn một tuần qua, người nhà sản phụ Nguyễn Thị Ngọc (34 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, Đồng Nai) gửi đơn kêu cứu nhiều cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về việc sản phụ Ngọc tử vong tại BV Đa khoa huyện Định Quán sau khi sinh.

Theo phản ánh của gia đình sản phụ Ngọc, chị Ngọc được gia đình đưa vào nhập viện lúc 2 giờ 30 ngày 11-4. Sau đó bệnh nhân được cho đi đo điện tim, siêu âm thai nhi. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, chị Ngọc lên bàn sinh con. Một giờ sau, người nhà được bác sĩ thông báo chị Ngọc đã sinh. Đến 23 giờ, bác sĩ gọi người nhà ký cam kết phẫu thuật cắt tử cung do máu ra nhiều. Khoảng 45 phút sau đó, bác sĩ ra thông báo sản phụ Ngọc chết do thuyên tắc ối. Bệnh nhi Nguyễn Văn An - con của chị Ngọc sau đó được chuyển đến BV Nhi tỉnh Đồng Nai trong tình trạng nguy kịch. Hiện sức khỏe bé An đã dần ổn định.

Người nhà sản phụ Ngọc cho biết đã gửi đơn khiếu nại đề nghị làm rõ trách nhiệm các bác sĩ ca trực vì không cứu chữa kịp thời. “Gia đình tôi nghi ngờ có sự tắc trách từ phía bệnh viện dẫn đến việc mẹ chết, bé nguy kịch tính mạng. Đến nay phía bệnh viện vẫn chưa có bất kỳ hỗ trợ, chịu trách nhiệm gì về việc người nhà chúng tôi tử vong” - gia đình chị Ngọc bức xúc.

Chiều 22-4, trao đổi với PV, BS Nguyễn Văn Bình - Giám đốc BV Đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai cho rằng: “Sản phụ Ngọc tử vong do bị thuyên tắc ối. Dù các bác sĩ đã cứu chữa tận tình nhưng do diễn biến nặng nên không cứu kịp. Vụ việc này Sở Y tế cũng đã kết luận nguyên nhân rồi. Ngay sau khi nhận thông tin, sáng hôm sau tôi đã đến gia đình chia buồn”.

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, BS Huỳnh Minh Hoàn - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thông tin: “Sở Y tế đã lập tổ xác minh và kết luận nguyên nhân tử vong của sản phụ Ngọc là do thuyên tắc ối. Qua kiểm tra không thấy có sự tắc trách nào của các bác sĩ. Do bệnh diễn tiến quá nhanh nên các bác sĩ đã không thể cứu được mạng sống cho sản phụ. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo bệnh viện có hình thức hỗ trợ cho gia đình sản phụ Ngọc để phần nào khắc phục khó khăn, mất mát và chăm sóc bệnh nhi”.

NGUYỄN ĐỨC