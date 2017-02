Bác sĩ chạy đua với thời gian cứu cụ bà 90 tuổi

Phình động mạch chủ bụng là tình trạng động mạch chủ bị giãn ra to hơn bình thường, thành mạch dần yếu, mỏng dẫn tới nguy cơ vỡ do áp lực của mạch máu gây biến chứng nghiêm trọng, nguy hiểm cho tính mạng. Bệnh lý này thường bị bỏ qua hoặc vô tình phát hiện khi thăm khám một bệnh lý khác bởi phình động mạch chủ bụng khi còn nhỏ không gây triệu chứng đau. Túi phình có xu hướng lớn dần lên theo thời gian với tốc độ nhanh hay chậm tùy thuộc vào huyết áp và các nguy cơ làm tăng áp lực ổ bụng thường xuyên như ho kéo dài, viêm phế quản mạn tính. Khối phình phát triển nhanh kéo theo nguy cơ đối với tính mạng người bệnh. Người bị tăng huyết áp và xơ vữa động mạch, hút thuốc lá và tuổi hơn 60 là đối tượng có nguy cơ bị phình động mạch... Đối với bệnh nhân đã phát hiện có túi phình như trường hợp cụ C., cần phải tuân thủ việc theo dõi định kỳ theo đúng chỉ định của bác sĩ. với các túi phình dọa vỡ, vách mỏng, không đều, diễn tính nhanh trong vòng sáu tháng thì có thể can thiệp mạch máu bằng cách đặt stent nội mạch nhằm loại bỏ túi phình một cách chủ động hoặc mổ mở chủ động tùy thuộc vào kích thước, hình dạng của túi phình