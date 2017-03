Bác sĩ chưa tin kết quả xét nghiệm

Trong khảo sát được công bố trên tờ The Journal of the American Board of Family Medicine, TS John Hickner tại ĐH Illinois và cộng sự thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) nêu câu hỏi cho 1.768 BS chăm sóc sức khỏe ban đầu và nội khoa tổng quát về xét nghiệm - vốn đã tăng gấp đôi trong 20 năm qua với tổng số hiện lên đến 3.500.

Khảo sát cho thấy có lúc thầy thuốc đối mặt với thách thức trong chỉ định và giải thích kết quả xét nghiệm (Ảnh MNT)

Nhóm nghiên cứu nêu những câu hỏi với thầy thuốc: Liệu họ có do dự khi chỉ định hoặc giải thích xét nghiệm không và cách thức họ vượt qua sự không chắc chắn đó. Những yếu tố khiến họ chỉ định xét nghiệm; thách thức trong chỉ định và giải thích xét nghiệm đồng thời nêu đề xuất khả năng giải quyết nhằm cải thiện những khó khăn gặp phải.

Nhóm nghiên cứu nhận định: “Sự phức tạp đó khiến BS phải đối mặt với thách thức về việc chỉ định và giải thích chính xác xét nghiệm chẩn đoán cũng như sử dụng kết quả xét nghiệm hiệu quả”.

Kết quả cho thấy có 14,7% trong tổng số các trường hợp thầy thuốc cảm thấy do dự trong chỉ định xét nghiệm và tình trạng không chắc chắn trong giải thích xét nghiệm chiếm 8,3% trường hợp.

Việc không đủ thông tin về chi phí phải trả của bệnh nhân khiến 53% BS do dự; việc hạn chế bảo hiểm y tế khiến 40% BS do dự trong khi có 20% BS do dự trước quá nhiều xét nghiệm khác nhau. Tỉ lệ bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm khi khám bệnh với BS chăm sóc sức khỏe ban đầu là 31,4%.

Nhóm nghiên cứu nhận định rằng tình trạng không chắc chắn ở thầy thuốc như vậy dấy lên lo ngại về an toàn và hiệu quả của xét nghiệm. Họ cho rằng việc cải thiện công nghệ xét nghiệm và sự tiếp cận để tham khảo giữa thầy thuốc khám bệnh và thầy thuốc ở bộ phận xét nghiệm có thể giúp giảm bớt sự do dự nói trên.