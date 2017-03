Bác thông tin có bốn người nhiễm virus Zika ở Khánh Hòa

Sáng 30-3, xác nhận với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), khẳng định: “Thông tin bốn người ở Khánh Hòa nhiễm virus Zika là không chính xác”.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đến Bộ Y tế Việt Nam về một du khách người Úc đi du lịch tại Việt Nam, trở về Úc và dương tính với virus Zika.



Trước đó một tờ báo đưa tin cơ quan truyền thông Bộ Y tế cho biết chiều nay (30-3), tại Viện Pasteur Nha Trang, Bộ Y tế và UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ công bố dịch Zika trên địa bàn tỉnh này.



Hiện Bộ Y tế đã nâng cao mức cảnh báo đối với toàn bộ hệ thống y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh do virus Zika để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.









Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Y tế khẩn trương triển khai thực hiện các công tác sẵn sàng đáp ứng trên mọi phương diện.

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tăng cường việc giám sát, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Zika tại khoa khám bệnh, thành lập bốn đội phòng, chống dịch bệnh do virus Zika tại bốn khu vực, sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi cần thiết.



Theo WHO, dịch bệnh do virus Zika đang diễn biến phức tạp, hiện đã có 61 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh.