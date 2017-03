Báo chí gây mất cân bằng giới tính?

Đến 2050, thiếu đến 4 triệu phụ nữ Mất cân bằng giới tính khi sinh mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng đã tăng với tốc độ rất nhanh, liên tục và đã ở mức nghiêm trọng. Năm 2006: 108 bé trai/100 bé gái; năm 2013: 113,2/100; năm 2014: 112,2/100; năm 2015: 112,8/100 (tỉ số giới tính khi sinh ở mức hợp lý là 107 bé trai/100 bé gái - PV). Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng lan rộng từ nông thôn tới thành thị. Nếu không có những biện pháp can thiệp quyết liệt và triệt để ngay từ bây giờ, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 2,3 triệu đến 4,3 triệu phụ nữ vào năm 2050. Điều này sẽ dẫn đến thực trạng phá vỡ cấu trúc gia đình. Một bộ phận nam giới sẽ phải kết hôn muộn hoặc không có khả năng kết hôn. Thực trạng trên còn gia tăng việc buôn bán phụ nữ, trẻ em gái, mại dâm, bạo hành giới…, gây mất ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội. Dẫn đến những hệ lụy cho sự phát triển bền vững quốc gia, dân tộc. Ông NGUYỄN VĂN TÂN, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế __________________________________ Đăng tải những phương pháp hướng dẫn lựa chọn giới tính khi sinh trên báo, Internet là vi phạm pháp luật bởi đây chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Bên cạnh đó, biết trước giới tính thai nhi khi còn trong bụng sản phụ để chủ động phá bỏ cũng góp phần đưa đến hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh. BS NGUYỄN NGỌC THÔNG, nguyên Giám đốc Trung tâm

Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM Các bài viết hướng dẫn chọn lựa giới tính khi sinh đăng tải trên báo và website thường không xác thực, không có chứng cứ khoa học. Thực hiện hướng dẫn chọn lựa giới tính khi sinh sẽ khiến cặp vợ chồng rơi vào trạng thái chán nản khi sinh đứa con không như ý muốn. Do vậy cặp vợ chồng nên sinh con theo lẽ tự nhiên. BS TRẦN NGỌC HẢI, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp

BV Từ Dũ TP.HCM