Báo động: Ung thư trực tràng ngày càng trẻ hóa

Theo nghiên cứu của các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, giai đoạn từ năm 2000 đến 2009 ung thư trực tràng ở độ tuổi dưới 50 (ung thư ở người trẻ) đang có xu hướng gia tăng trong khi đó ở độ tuổi trên 50 (ung thư ở người già) lại có xu hướng cân bằng và giảm nhẹ.

Theo BS Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa - BV ĐH Y Dược TP.HCM, trước đây ở Việt Nam, ung thư trực tràng là căn bệnh gặp ở các bệnh nhân có độ tuổi ngoài 50. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây theo sự theo dõi của bệnh viện ĐH Y Dược thì ca bệnh ung thư trực tràng đang ngày càng trẻ hóa.

BS Thịnh cho hay vẫn chưa có nghiên cứu nào cụ thể chỉ ra được nguyên nhân vì sao ung thư trực tràng tăng cao ở người trẻ nhưng có thể chỉ ra được những lý do khá thực tiễn trong cuộc sống đó chính là do thức ăn ngày nay chứa quá nhiều chất độc hại, lối sống lười vận động của người trẻ, ngoài ra có thể do tác động của những bệnh lý khác như béo phì, đái tháo đường...



BS Nguyễn Hữu Thịnh khám bệnh cho bệnh nhân tại khoa Ngoại tiêu hóa BV ĐH Y Dược TP.HCM

Tại ĐH Y Dược TP.HCM, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận 500 ca ung thư trực tràng, trong đó tỉ lệ người trẻ mắc ung thư điều trị tại bệnh viện chiếm 15%. Đối với những người trẻ mắc phải căn bệnh này, biểu hiện bệnh ác tính nhiều hơn so với người có độ tuổi ngoài 50.

Một điều đáng lo ngại là ung thư đại tràng và trực tràng không có triệu chứng rõ ràng, dễ bị trùng lắp với nhiều bệnh khác, nhất là bệnh trĩ. Ung thư trực tràng đa phần không có triệu chứng gì đặc hiệu, tuy nhiên bệnh nhân phát hiện các triệu chứng thay đổi thói quen đi cầu, thường xuyên mệt mỏi, sụt cân, rơi vào tình trạng thiếu máu không rõ lý do, đi cầu ra máu (dấu hiệu của trĩ)... thì nên đi tầm soát ung thư tránh phát hiện bệnh ở những giai đoạn cuối.

BS Thịnh cũng hướng dẫn thêm, việc phát hiện ung thư sớm chính là chìa khóa quan trọng nhất, nếu phát hiện sớm ung thư thì thành công trong điều trị sẽ rất cao.

Tỉ lệ sống còn theo một nghiên cứu của bệnh viện hàng đầu nước Mỹ, bệnh nhân ung thư đại tràng - trực tràng nếu phát hiện sớm ở giai đoạn 1 thì tỉ lệ sống trên năm năm sai phẫu thuật đạt 90%. Nếu phát hiện trễ ở giai đoạn 4 tỉ lệ sống chỉ còn 18% ở người trẻ và người già là 6%.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người, nhất là người trẻ nên đi tầm soát ung thư sớm, các dịch vụ tầm soát ung thư đại tràng - trực tràng hiện nay đã được triển khai ở nhiều bệnh viện với nhiều phương cách tầm soát hiện đại khác nhau.